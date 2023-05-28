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Первый произведенный в Китае пассажирский самолет совершил дебютный полет

Deutsche Welle
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Самолет C919 в аэропорту Шанхая перед первым коммерческим рейсом, 28 мая 2023 года
Самолет C919 в аэропорту Шанхая перед первым коммерческим рейсом, 28 мая 2023 года Фото: CNS/AFP via Getty Images

Первый пассажирский самолет, произведенный в Китае, совершил дебютный коммерческий рейс. Авиалайнер модели C919 авиакомпании China Eastern Airlines проследовал по маршруту Шанхай - Пекин в воскресенье, 28 мая.

Самолет, вмещающий до 164 пассажиров, перевез 130 человек. Во время полета пассажиры махали китайскими флагами и пели патриотические песни. Государственный телеканал CCTV отметил, что рейс прибыл в столицу КНР на 40 минут раньше запланированного времени.

Двигатель и авионика C919 - импортные

C919 произведен авиастроительной компанией Comac и может стать конкурентом для Boeing 737 Max и Airbus A320. Он способен совершать полеты средней дальности – до 5500 километров.

Хотя это самолет китайского производства, он зависит также от зарубежных комплектующих и технологий. В частности, двигатели и авионика C919 импортные. Двигатели производит совместное предприятие американской корпорации General Electric и французской компании Safran.

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