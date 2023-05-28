Первый произведенный в Китае пассажирский самолет совершил дебютный полет

Самолет, вмещающий до 164 пассажиров, перевез 130 человек. Во время полета пассажиры махали китайскими флагами и пели патриотические песни. Государственный телеканал CCTV отметил, что рейс прибыл в столицу КНР на 40 минут раньше запланированного времени.

Двигатель и авионика C919 - импортные

C919 произведен авиастроительной компанией Comac и может стать конкурентом для Boeing 737 Max и Airbus A320. Он способен совершать полеты средней дальности – до 5500 километров.