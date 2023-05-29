Из трех претендентов на пост президента двое - Элина Пинто и Эдгар Ринкевич - строили свою карьеру во времена независимой Латвии, а жизнь Улдиса Пиленса была головокружительной еще в советские годы. Журналисты по этому поводу задавали Пиленсу многочисленные вопросы, особенно о периоде его жизни в советской армии армии. Программа LTV De facto выяснила в архиве, что Пиленс начал службу в Советской Армии в Лиепае - в части, подчиненной военной разведке, а продолжил в штабе Прибалтийского военного округа, где, по его словам, составлял карты.
Видео ⟩ Улдис Пиленс в советской армии: от ГРУ до составления карт
Ответственная комиссия Сейма заявила, что все три кандидата на пост президента соответствуют требованиям закона. Кандидатов оценивали Генеральная прокуратура, структуры МВД, Служба государственных доходов, Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Бюро по защите Сатверсме.
Это не значит, что всем кандидатам уже дан зеленый свет на доступ к главным гостайнам. Избранному президенту все равно придется получить специальное разрешение. Это необходимо, поскольку Президент выполняет обязанности верховного главнокомандующего вооруженными силами и возглавляет Совет национальной безопасности.
Если Ринкевича на протяжении его карьеры госслужащего и политика постоянно преследовали органы безопасности, то этого нельзя сказать о двух других кандидатах, хотя следует отметить, что строительная компания Пиленса UPB была одной из немногих, кто не потерял право строить секретные объекты из-за так называемого картельного дела. Именно UPB сейчас строит новое здание дом для Службы государственной безопасности.
Однако в последние месяцы карьера Пиленса в советские годы стала объектом повышенного внимания СМИ. Предпринимателя, в первую очередь, уже расспрашивали о том, что в 1976 году, будучи молодым студентом-архитектором, он был отправлен на учебу в Германскую Демократическую Республику.
"Об этом "чека" [КГБ]. Мне предлагали? Нет, не предлагали", - так в интервью программе LTV Aizliegtais paņēmies в октябре прошлого года Пиленс отрицал, что советские службы хотели его завербовать.
После возвращения из ГДР для Пиленса была создана специальная должность - начальника центра дизайна в Институте научно-технической информации. В 1981 году, уже в возрасте 25 лет, Пиленса призвали в Советскую армию. Службу он закончил с медалью за отличие. Pīlēns skaidroja, ka ar medaļu apbalvots par karšu zīmēšanu. Пиленс пояснил, что был награжден за составление карт.
После призыва в армию Пиленс едва не оказался в Афганистане, но в итоге весь срок - полтора года - отслужил в Латвии. Сам он признается, что это стало возможным из-за его хорошего образования. В интервью порталу Delfi Пиленс сказал, что кто-то с более серьезными погонами "выкупил" его и сберег от Афганистана. Часть армии, где Пиленс служил, он назвать не смог.
Где именно служил Пиленс, можно узнать в архивных материалах Коммунистической партии. De facto изучили заполненные Пиленсом в конце 1980-х анкеты - как на прием в коммунистическую партию, так и на выезд в ФРГ.
В документах указано, что в мае 1981 года Пиленс поступил на службу в лиепайскую воинскую часть под номером 11143. В ряде ресурсов De facto убедилось, что эта часть находилась в подчинении советской военной разведки или Главного разведывательного управления (ГРУ).
Это была часть радиотехнической разведки особого значения. На форуме тех, кто служил в этой части, можно прочитать, что они перехватывали сообщения противника и находились в постоянной боевой готовности.
Пиленс в интервью De facto подчеркнул, что "не делал там никаких специфических вещей". Пиленс говорит, что в Лиепае только прошел двух-трехнедельный курс молодого бойца. Правда, из архивных документов следует, что в разведчасти 11143 в Лиепае Пиленс находился не несколько недель, а почти полгода. Затем он продолжил службу в Рижской военной части номер 41582, в караульно-охранном батальоне - фактически в центральном штабе Прибалтийского военного округа.
Составление карт проходило в здании, где сейчас находится Министерство обороны Латвии. "Это было частью учебного процесса, когда нам давали заготовки для эскизов, и как опытные, обученные люди мы рисовали эти кружки, стрелочки и цифры. А после обучения они все эти карты порвали", - вспоминает Пиленс.
На предположение журналиста о том, что он был лицом особого доверия, учитывая секретный статус тех или иных карт при советском режиме, кандидат в президенты ответил: "Я думаю, вы серьезно ошибаетесь".
Интересно, что в течение нескольких лет после службы советские власти не препятствовали Пиленсу в его зарубежных поездках в Финляндию, Грецию, Италию и капиталистическую ФРГ.
Пиленс считает, что в случае избрания у него не будет проблем с получением разрешения на работу с государственной тайной, поскольку его компания уже давно имеет необходимые сертификаты для работы со специальными охраняемыми зданиями.
Видео: Сюжет передачи De facto (на латышском языке)
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