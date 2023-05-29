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Видео ⟩ Улдис Пиленс в советской армии: от ГРУ до составления карт

rus.tvnet.lv
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Улдис Пиленс
Улдис Пиленс Фото: Ieva Leiniša/LETA

Из трех претендентов на пост президента двое - Элина Пинто и Эдгар Ринкевич - строили свою карьеру во времена независимой Латвии, а жизнь Улдиса Пиленса была головокружительной еще в советские годы. Журналисты по этому поводу задавали Пиленсу многочисленные вопросы, особенно о периоде его жизни в советской армии армии. Программа LTV De facto выяснила в архиве, что Пиленс начал службу в Советской Армии в Лиепае - в части, подчиненной военной разведке, а продолжил в штабе Прибалтийского военного округа, где, по его словам, составлял карты.

Ответственная комиссия Сейма заявила, что все три кандидата на пост президента соответствуют требованиям закона. Кандидатов оценивали Генеральная прокуратура, структуры МВД, Служба государственных доходов, Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Бюро по защите Сатверсме.

Это не значит, что всем кандидатам уже дан зеленый свет на доступ к главным гостайнам. Избранному президенту все равно придется получить специальное разрешение. Это необходимо, поскольку Президент выполняет обязанности верховного главнокомандующего вооруженными силами и возглавляет Совет национальной безопасности.

Если Ринкевича на протяжении его карьеры госслужащего и политика постоянно преследовали органы безопасности, то этого нельзя сказать о двух других кандидатах, хотя следует отметить, что строительная компания Пиленса UPB была одной из немногих, кто не потерял право строить секретные объекты из-за так называемого картельного дела. Именно UPB сейчас строит новое здание дом для Службы государственной безопасности.

Однако в последние месяцы карьера Пиленса в советские годы стала объектом повышенного внимания СМИ. Предпринимателя, в первую очередь, уже расспрашивали о том, что в 1976 году, будучи молодым студентом-архитектором, он был отправлен на учебу в Германскую Демократическую Республику.

"Об этом "чека" [КГБ]. Мне предлагали? Нет, не предлагали", - так в интервью программе LTV Aizliegtais paņēmies в октябре прошлого года Пиленс отрицал, что советские службы хотели его завербовать.

После возвращения из ГДР для Пиленса была создана специальная должность - начальника центра дизайна в Институте научно-технической информации. В 1981 году, уже в возрасте 25 лет, Пиленса призвали в Советскую армию. Службу он закончил с медалью за отличие. Pīlēns skaidroja, ka ar medaļu apbalvots par karšu zīmēšanu. Пиленс пояснил, что был награжден за составление карт.

После призыва в армию Пиленс едва не оказался в Афганистане, но в итоге весь срок - полтора года - отслужил в Латвии. Сам он признается, что это стало возможным из-за его хорошего образования. В интервью порталу Delfi Пиленс сказал, что кто-то с более серьезными погонами "выкупил" его и сберег от Афганистана. Часть армии, где Пиленс служил, он назвать не смог.

Где именно служил Пиленс, можно узнать в архивных материалах Коммунистической партии. De facto изучили заполненные Пиленсом в конце 1980-х анкеты - как на прием в коммунистическую партию, так и на выезд в ФРГ.

В документах указано, что в мае 1981 года Пиленс поступил на службу в лиепайскую воинскую часть под номером 11143. В ряде ресурсов De facto убедилось, что эта часть находилась в подчинении советской военной разведки или Главного разведывательного управления (ГРУ).

Это была часть радиотехнической разведки особого значения. На форуме тех, кто служил в этой части, можно прочитать, что они перехватывали сообщения противника и находились в постоянной боевой готовности.

Пиленс в интервью De facto подчеркнул, что "не делал там никаких специфических вещей". Пиленс говорит, что в Лиепае только прошел двух-трехнедельный курс молодого бойца. Правда, из архивных документов следует, что в разведчасти 11143 в Лиепае Пиленс находился не несколько недель, а почти полгода. Затем он продолжил службу в Рижской военной части номер 41582, в караульно-охранном батальоне - фактически в центральном штабе Прибалтийского военного округа.

Составление карт проходило в здании, где сейчас находится Министерство обороны Латвии. "Это было частью учебного процесса, когда нам давали заготовки для эскизов, и как опытные, обученные люди мы рисовали эти кружки, стрелочки и цифры. А после обучения они все эти карты порвали", - вспоминает Пиленс.

На предположение журналиста о том, что он был лицом особого доверия, учитывая секретный статус тех или иных карт при советском режиме, кандидат в президенты ответил: "Я думаю, вы серьезно ошибаетесь".

Интересно, что в течение нескольких лет после службы советские власти не препятствовали Пиленсу в его зарубежных поездках в Финляндию, Грецию, Италию и капиталистическую ФРГ.

Пиленс считает, что в случае избрания у него не будет проблем с получением разрешения на работу с государственной тайной, поскольку его компания уже давно имеет необходимые сертификаты для работы со специальными охраняемыми зданиями.

Видео: Сюжет передачи De facto (на латышском языке)

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