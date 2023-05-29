Видео ⟩ Улдис Пиленс в советской армии: от ГРУ до составления карт

Это была часть радиотехнической разведки особого значения. На форуме тех, кто служил в этой части, можно прочитать, что они перехватывали сообщения противника и находились в постоянной боевой готовности.

Пиленс в интервью De facto подчеркнул, что "не делал там никаких специфических вещей". Пиленс говорит, что в Лиепае только прошел двух-трехнедельный курс молодого бойца. Правда, из архивных документов следует, что в разведчасти 11143 в Лиепае Пиленс находился не несколько недель, а почти полгода. Затем он продолжил службу в Рижской военной части номер 41582, в караульно-охранном батальоне - фактически в центральном штабе Прибалтийского военного округа.

Составление карт проходило в здании, где сейчас находится Министерство обороны Латвии. "Это было частью учебного процесса, когда нам давали заготовки для эскизов, и как опытные, обученные люди мы рисовали эти кружки, стрелочки и цифры. А после обучения они все эти карты порвали", - вспоминает Пиленс.

На предположение журналиста о том, что он был лицом особого доверия, учитывая секретный статус тех или иных карт при советском режиме, кандидат в президенты ответил: "Я думаю, вы серьезно ошибаетесь".

Интересно, что в течение нескольких лет после службы советские власти не препятствовали Пиленсу в его зарубежных поездках в Финляндию, Грецию, Италию и капиталистическую ФРГ.

Пиленс считает, что в случае избрания у него не будет проблем с получением разрешения на работу с государственной тайной, поскольку его компания уже давно имеет необходимые сертификаты для работы со специальными охраняемыми зданиями.

Видео: Сюжет передачи De facto (на латышском языке)