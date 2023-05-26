5 вопросов кандидату ⟩ Пиленс: Президент должен знать, сколько стоит потребительская корзина

- Наверно, стоит сказать, что демократ, президент США Джон Кеннеди. И не только потому, что он твердо стоял за изменение системы и сделал много важного для общества, но и потому, что вдохновлял своими блестящими речами.

Например, в своей инаугурационной речи в 1961 году Кеннеди сказал: "Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны". Это хороший мотив, и он также выражает то, почему я занимаюсь политикой.

Я думаю, что в восстановленной Латвии Вайра Вике-Фрейберга задала очень высокую планку для всех будущих президентов.

- Если бы у вас была возможность выбрать суперсилу, то какую вы бы выбрали?

- Обеспечить немедленную победу Украины в войне, свободу для Украины и освобождение ее территории от российской оккупации.

В Латвии я хотел бы вдохнуть в население веру в возможность создания лучшей страны. Готовность работать над ее созданием. Дать надежду на лучшее будущее для Латвии.

Надежда очень важна, потому что она порождает веру, вера порождает действие, а действие порождает результат.

Все, что известно об Улдисе Пиленсе, RUS TVNET писал здесь: