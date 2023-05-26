5 вопросов кандидату ⟩ Пиленс: Президент должен знать, сколько стоит потребительская корзина

Уже совсем скоро - 31 мая - пройдут выборы президента Латвии. Всего выдвинуто три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. Чтобы лучше познакомиться с каждым кандидатом, Apollo.lv задал каждому по пять быстрых вопросов. Отвечает Улдис Пиленс.
- Что может вас разозлить?
- Наглость и глупость.
- Ваш самый большой провал?
- Во время деловой поездки в Германию я по дороге узнал, что буду выступать на важной конференции.
С собой не было костюма, поэтому мне пришлось его купить. Когда я приехал на конференцию и сидел в Бюро в новом костюме, только тогда я заметил, что на рукаве костюма все еще пришита бирка.
- Сколько стоит один литр молока? Нужно ли знать это президенту государства?
- Поскольку я сам или вместе с женой хожу в магазин, то цены знаю очень хорошо. Один литр можно купить за один евро. Чуть дешевле или дороже - это зависит от упаковки, места покупки, марки и количества жиров.
Президенту нужно знать, сколько стоят самые важные продукты, чтобы знать, как живут люди. Продовольственная корзина связана с уровнем жизни, колебания цен отражают инфляцию и экономическую ситуацию в стране, влияя на покупательную способность и благосостояние населения.
- Кто ваш идеал президента из всех мировых бывших и нынешних президентов?
- Наверно, стоит сказать, что демократ, президент США Джон Кеннеди. И не только потому, что он твердо стоял за изменение системы и сделал много важного для общества, но и потому, что вдохновлял своими блестящими речами.
Например, в своей инаугурационной речи в 1961 году Кеннеди сказал: "Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны". Это хороший мотив, и он также выражает то, почему я занимаюсь политикой.
Я думаю, что в восстановленной Латвии Вайра Вике-Фрейберга задала очень высокую планку для всех будущих президентов.
- Если бы у вас была возможность выбрать суперсилу, то какую вы бы выбрали?
- Обеспечить немедленную победу Украины в войне, свободу для Украины и освобождение ее территории от российской оккупации.
В Латвии я хотел бы вдохнуть в население веру в возможность создания лучшей страны. Готовность работать над ее созданием. Дать надежду на лучшее будущее для Латвии.
Надежда очень важна, потому что она порождает веру, вера порождает действие, а действие порождает результат.
Все, что известно об Улдисе Пиленсе, RUS TVNET писал здесь:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!