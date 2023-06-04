На Аллу Пугачеву подали в суд, а Ротару не общается с Вайкуле?

Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.

Алла Пугачева Фото: Maxim Shemetov

Ротару не общается с Вайкуле?

На этой неделе ряд желтых изданий сообщил, что София Ротару не общается с Лаймой Вайкуле. Об этом высказался бывший директор исполнительницы Сергей Лавров:

"Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берет. У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно", - цитирует его портал Popcake.tv.

Эту информацию опроверг спутник Вайкуле Андрей Латковский: "Глупости. Я даже не хочу комментировать, потому что это неправда. Я не знаю, что отвечать. Ну это глупости". После сама Лайма Вайкуле опровергла эти слухи в интервью на канале "И грянул Грэм".