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На Аллу Пугачеву подали в суд, а Ротару не общается с Вайкуле?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле Фото: Konstantin Sednev/ Postimees/ TVNET/ коллаж RUS TVNET

В Сети вновь активно обсуждают судьбу недвижимости Аллы Пугачевой, а также Лайму Вайкуле. В еженедельной рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах последних дней.

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

На Аллу Пугачеву подали в суд?

Алла Пугачева вновь оказалась в центре внимания СМИ. На знаменитость якобы подали в суд за невыплату арендной платы за береговую линию возле ее дачи в Истре, пишет Telegram-канала Shot.

По информации журналистов, задолженность составляет 520 евро плюс 80 евро в виде пени.

Ранее журналиста якобы стало известно, что сама дача Примадонны была выставлена на продажу, по цене около 2,5 млн евро. Объявление о продаже опубликовал внук певицы Никита Пресняков, проживающий в США вместе с супругой Аленой.

Сама Пугачева никак эти слухи не комментирует. 

Напомним, Максима Галкина, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой и детьми, 16 сентября прошлого года внесли в реестр "иноагентов" РФ. После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой".

Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.

Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Maxim Shemetov

Ротару не общается с Вайкуле?

На этой неделе ряд желтых изданий сообщил, что София Ротару не общается с Лаймой Вайкуле. Об этом высказался бывший директор исполнительницы Сергей Лавров:

"Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берет. У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно",  - цитирует его портал Popcake.tv.

Эту информацию опроверг спутник Вайкуле Андрей Латковский: "Глупости. Я даже не хочу комментировать, потому что это неправда. Я не знаю, что отвечать. Ну это глупости". После сама Лайма Вайкуле опровергла эти слухи в интервью на канале "И грянул Грэм". 

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