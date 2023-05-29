РФ выпустила по Киеву дроны и крылатые ракеты. Украина уничтожила более 40 целей

"Прошло всего 18 часов с момента крупнейшей атаки беспилотников на Киев, когда противник снова атаковал столицу", - сообщила пресс-служба администрации в Telegram, добавив, что "это уже пятнадцатая воздушная атака [на Киев] с начала мая".

По информации пресс-службы, одновременно с атакой ударных беспилотников Shahed иранского производства российские бомбардировщики Ту-95 выпустили крылатые ракеты из района Каспийского моря.

"Наши силы ПВО обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в результате падения обломков была повреждена крыша жилого дома в Киеве. Информации о пострадавших нет.

Галерея: Киев, Украина. 28 мая 2023 года