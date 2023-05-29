На пароме Tallink, возможно, совершено изнасилование. Что известно?

Есть причины полагать, что на прошлых выходных на круизном лайнере Baltic Princess произошло изнасилование, эту информацию уже прокомментировали в компании Tallink Silja. Несмотря на это, финские СМИ с осторожностью описывают случившееся. Об этом пишет Limon.ee.