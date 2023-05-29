От LTV ждут объяснений, почему они не смогли провести прямой эфир встречи сборной

Сборная Латвии по хоккею вернулась домой в понедельник, 29 мая. К сожалению, этот праздничный момент был омрачен неспособностью LTV обеспечить качественную прямую трансляцию от памятника Свободы. А в Twitter зазвучали призывы к руководству LTV уйти в отставку. А Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) ждет объяснений от правления Латвийского телевидения (LTV).
В понедельник, 29 мая, члены SEPLP заслушали предоставленную правлением LTV информацию об обстоятельствах инцидента и поручили им до 2 июня предоставить письменное объяснение того, как планировалось освещение мероприятия и как оценивались риски при принятии решения не использовать мобильную телевизионную станцию (PTS).
Также предписано дать разъяснение о прямой ответственности членов правления LTV и других сотрудников в конкретном случае, включая своевременное общение с общественностью.
По сообщению SEPLP, обнаружив, что прямая трансляция с памятника Свободы невозможна по техническим причинам, LTV распространила эту информацию в социальных сетях, однако зрители прямой трансляции на экранах телевизоров и в интернете не были своевременно проинформированы об обстоятельствах произошедшего.
Совет подчеркивает, что не менее важно сделать выводы из этого случая, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, особенно когда речь идет об информировании населения в чрезвычайных ситуациях.
Как уже сообщалось, что в понедельник, 29 мая, более 30 000 человек приветствовали у памятника Свободы сборную Латвии по хоккею, которая завоевала бронзу на чемпионате мира.
Из-за большого количества людей вокруг памятника не работала мобильная связь. LTV сообщило, что в районе памятника наблюдается перегрузка сети, поэтому обеспечить обещанную прямую трансляцию невозможно.
LTV решила не использовать PTS для прямого вещания, а надеялась на мобильную связь. Между тем прямую трансляцию вело Latvijas Radio, которое не использовало мобильную связь.
В свою очередь пользователи Twitterа выражали свое недовольство.
Продюсер Latvijas Radio Эвия Унама написала, что Latvijas Radio - единственное СМИ, которое ведет прямой эфир и рассказывает, что происходит у памятника Свободы.
Журналист Латвийского радио Улдис Кезберис также отметил, что единственная альтернатива - слушать радио.
Латвийский телепродюсер Дагния Неймане оправдывается "плохим" интернетом и "вечной жаждой денег".
Большая толпа болельщиков с мобильными телефонами у памятника, к сожалению, "снесла" интернет, поэтому все прямые трансляции на телеканалах и порталах прекратились. Да, было бы нормально, если бы LTV мог отправить туда PTS - что было бы в разы дороже, если бы не вечный вечный денежный голод :(
Директор Baltic Media Excellence Center и бывший редактор контента LTV считает, что руководство LTV должно взять на себя ответственность, уйдя в отставку.
Как бывший сотрудник LTV, я знаю, что денег всегда не хватает. Тем не менее, всегда должны быть варианты B и C. В этот раз, как видно, их не было. И кто-то из руководства LTV должен взять на себя ответственность за это.
Главный редактор газеты Diena Гатис Маджиньш требует отстранить от должности "хорошо оплачиваемые головы".
Как уже сообщалось, торжественное мероприятие началось в 13:00 у памятника Свободы. Это был настоящий фейерверк эмоций!
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