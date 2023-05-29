От LTV ждут объяснений, почему они не смогли провести прямой эфир встречи сборной

В понедельник, 29 мая, члены SEPLP заслушали предоставленную правлением LTV информацию об обстоятельствах инцидента и поручили им до 2 июня предоставить письменное объяснение того, как планировалось освещение мероприятия и как оценивались риски при принятии решения не использовать мобильную телевизионную станцию (PTS).

Также предписано дать разъяснение о прямой ответственности членов правления LTV и других сотрудников в конкретном случае, включая своевременное общение с общественностью.

По сообщению SEPLP, обнаружив, что прямая трансляция с памятника Свободы невозможна по техническим причинам, LTV распространила эту информацию в социальных сетях, однако зрители прямой трансляции на экранах телевизоров и в интернете не были своевременно проинформированы об обстоятельствах произошедшего.

Совет подчеркивает, что не менее важно сделать выводы из этого случая, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, особенно когда речь идет об информировании населения в чрезвычайных ситуациях.

Как уже сообщалось, что в понедельник, 29 мая, более 30 000 человек приветствовали у памятника Свободы сборную Латвии по хоккею, которая завоевала бронзу на чемпионате мира.