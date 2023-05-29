ПОЛИТОЛОГ ⟩ Почему Пригожин может критиковать Кремль?

Первый вариант заключается в том, что птицу, несущую золотые яйца, просто не убивают. Пока Пригожин может играть полезную роль для Кремля своими руками и солдатами, ему будет позволено говорить то, что он хочет. Версия неплохая, но все же - причинение вреда интересам Кремля, пусть даже на словах и даже главой ЧВК, должно быть наказуемо.

Второй вариант - та же "крыша", которая привела Пригожина в ряды крупных игроков, допустила это или даже сознательно подтолкнула Пригожина к тому, чтобы произнести такие слова.

Целью этому может быть создание образа чудовища. Чудовища, которое может "захватить" страну, если нынешний лидер окажется не в состоянии продолжать. Сила этой версии в том, что это будет беспроигрышная ситуация. Образ вульгарного военачальника Пригожина обладает определенной харизмой, которая позволила бы ему сыграть представителя "государственного переворота", за которого также были бы благосклонны так называемые воинствующие патриоты. В то же время пожертвовать им тоже было бы не стыдно, так как нынешние элиты добровольно не принимают и не поддерживают Пригожина.

Смысл игры в том, чтобы спецслужбы, прикрывающие Пригожина, использовали его как пугало для потенциальных "расшатывателей лодки". Мол, "вы действительно хотите ТАКОГО лидера?".

Но, конечно, есть и третий вариант: Пригожин просто перешел все границы из-за чувства безнаказанности и думает, что может говорить все это без последствий. И что сейчас он действительно наступил на мину, которая его уничтожит.