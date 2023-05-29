Видео ⟩ Загорелась квартира пенсионерки в Зиепниеккалнсе

Вечер пятницы, 26 мая, был полон напряжения и тревоги для жителей Зиепниеккалнса. Горела квартира площадью 20 квадратных метров. Пожарные спасли из горящей квартиры одного человека, который пострадал во время пожара. Кроме того, из здания были эвакуированы 32 человека, сообщает программа Degpunktā.
Дым заполнил окрестности, во дворе видны несколько машин скорой помощи, а на улице стоят шокированные местные жители. Именно такая ситуация сложилась недавно возле многоквартирного дома в Зиепниеккалнсе. Загорелась квартира пожилой женщины на улице Озолциема.
Вещи, выброшенные из окна, и сегодня можно увидеть в кустах сирени. Среди сгоревших предметов - книги и одежда. Во время работ по тушению пожара квартира этажом ниже, принадлежащая Юрию, также получила некоторые повреждения.
В доме бытует версия, что причиной пожара площадью 20 квадратных метров в спальне пенсионерки стало курение. Однако ни спасатели, ни полиция на данный момент не подтверждают, но и не опровергают такую информацию.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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