Видео ⟩ Загорелась квартира пенсионерки в Зиепниеккалнсе

Дым заполнил окрестности, во дворе видны несколько машин скорой помощи, а на улице стоят шокированные местные жители. Именно такая ситуация сложилась недавно возле многоквартирного дома в Зиепниеккалнсе. Загорелась квартира пожилой женщины на улице Озолциема.

Вещи, выброшенные из окна, и сегодня можно увидеть в кустах сирени. Среди сгоревших предметов - книги и одежда. Во время работ по тушению пожара квартира этажом ниже, принадлежащая Юрию, также получила некоторые повреждения.

В доме бытует версия, что причиной пожара площадью 20 квадратных метров в спальне пенсионерки стало курение. Однако ни спасатели, ни полиция на данный момент не подтверждают, но и не опровергают такую ​​информацию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā