Столкновения между полицией и сербами в Косово

В понедельник, 29 мая, в северном Косово вновь вспыхнули столкновения между полицией и сербами, которые требуют вывода правоохранительных органов из северного Косово и смещения этнических албанцев с постов мэров.
Этническое сербское меньшинство в Косово бойкотировало местные выборы в апреле, в результате чего албанцы получили контроль над местными советы, хотя явка избирателей составила менее 3,5%.
Премьер-министр Косово Альбин Курти назначил мэров на прошлой неделе, проигнорировав призывы Европейского союза (ЕС) и США не делать этого, а также возражения сербов.
Утром в понедельник группа сербов собралась перед муниципалитетом в городе Звечан. Большинство населения этого города составляют сербы, и в прошлом между местными сербами и полицией происходили столкновения.
Когда сербы попытались проникнуть в муниципальное здание, полиция применила против них слезоточивый газ и оттеснила, отмечает журналист AFP.
Полиция Косово сообщила, что протестующие также применили слезоточивый газ и насилие, пытаясь прорваться через барьеры безопасности и проникнуть в муниципальное здание.
Сербы требуют немедленного вывода косовской полиции, присутствие которой в северном Косово всегда вызывает споры, и увольнения мэров - этнических албанцев, которых они не считают своими истинными представителями.
Миротворцы под руководством НАТО, развернутые в Косово в рамках миссии KFOR, стояли между полицией и протестующими, в то время как около 50 солдат из Польши и Венгрии патрулировали здание муниципалитета в городе Звечан, сообщает журналист AFP.
KFOR призвал все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности.
Ситуация на севере Косово обострилась в пятницу, 26 мая, когда полиция применила слезоточивый газ против сербов, протестовавших против назначения албанских мэров.
В ответ Белград привел армию в состояние боевой готовности и отправил войска к границе.
Президент Сербии Александр Вучич вечером в понедельник выступил с обращением к населению, в котором заявил, что в столкновениях виноваты косовские власти, в частности премьер Альбин Курти. По словам Вучича, в больницы обратились 52 человека, трое находятся в тяжелом состоянии. Он добавил, что пострадал 41 миротворец сил НАТО.
"Мы развернули свои силы у границы с Косово, в соответствии с обстановкой, в тех местах, где считаем это необходимым. Сегодня вечером я планирую посетить несколько расположений наших солдат. Мы не допустим погромов сербов", - заявил он.
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