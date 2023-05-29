Столкновения между полицией и сербами в Косово

Этническое сербское меньшинство в Косово бойкотировало местные выборы в апреле, в результате чего албанцы получили контроль над местными советы, хотя явка избирателей составила менее 3,5%.

Премьер-министр Косово Альбин Курти назначил мэров на прошлой неделе, проигнорировав призывы Европейского союза (ЕС) и США не делать этого, а также возражения сербов.

Утром в понедельник группа сербов собралась перед муниципалитетом в городе Звечан. Большинство населения этого города составляют сербы, и в прошлом между местными сербами и полицией происходили столкновения.

Когда сербы попытались проникнуть в муниципальное здание, полиция применила против них слезоточивый газ и оттеснила, отмечает журналист AFP.

Полиция Косово сообщила, что протестующие также применили слезоточивый газ и насилие, пытаясь прорваться через барьеры безопасности и проникнуть в муниципальное здание.

Сербы требуют немедленного вывода косовской полиции, присутствие которой в северном Косово всегда вызывает споры, и увольнения мэров - этнических албанцев, которых они не считают своими истинными представителями.