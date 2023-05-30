Выборы в Турции. Что обещает Западу очередная победа Эрдогана

В 2018 году Европейский союз фактически приостановил переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, которые велись с 2005 года, но не прервал их полностью. После победы Эрдогана переговоры могут возобновиться, но сначала Турции придется хотя бы косвенно признать Кипр членом ЕС. Турецкие войска оккупируют северную часть острова уже почти 50 лет.

Аманда Пол, старший аналитик аналитического центра European Policy Centre в Брюсселе, считает, что победа Эрдогана оставляет мало шансов на то, что ситуация изменится - хотя многое зависит от Европейского Союза, а не только от Турции, признает она.

По словам Пол, государства-члены ЕС в настоящее время не слишком заинтересованы в том, чтобы иметь дело со все более националистической Турцией.

"При этом членство в ЕС все еще очень популярно среди турок. Около 70% населения по-прежнему хотят вступить в ЕС", - добавила она.

Лодка с просителями убежища прибывает на греческий остров Лесбос Фото: AFP

В самой Турции растущее число сирийских беженцев (сейчас их в стране около 3,5 миллионов) тоже не приветствуют. Все политические партии, участвующие в парламентских выборах в Турции, пообещали принять меры для решения "проблемы мигрантов".