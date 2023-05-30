Зачем в Беларуси на границе с Украиной ставят "зубы дракона"

Границу между Россией и Беларусью тоже берут под контроль

Хотя местные власти успокаивают жителей Гомеля заверениями о том, что учения носят плановый характер и ситуация в приграничье полностью контролируема, этому верят не все. "Мы же слышим и читаем, что делается не только в Украине, но и в России, с которой тоже граничим, - делится гомельчанка Ангелина. - Вот были события в Белгородской области, а до этого в Брянской - это наши соседи. Там же не просто так поезда с рельсов сошли, которыми гомельские машинисты управляли".

Еще один житель Гомеля Сергей обращает внимание на то, что теперь под особый контроль взяты даже проселочные дороги, которые ведут к белорусско-российской границе. По его словам, эти дороги популярны у челноков, которые занимаются приграничным бизнесом и используют не всегда законные методы. "Еще можно было бы понять, если бы борьба велась с фурами, с теми же нелегальными перевозками. Да, они специально съезжают с трассы, чтобы остаться незамеченными, - отмечает Сергей. - Но все больше похоже на то, что власти стали осознавать, какие проблемы несет сама по себе открытая граница с Россией во время войны".