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Зеленский: приняты решения о "сроках движения" армии Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что созвал заседание ставки верховного главнокомандующего, в котором приняты решения о "сроках движения" войск Украины.

"[На заседании обсуждались] не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты", - заявил Зеленский.

Руководство Украины с конца 2022 года говорит о масштабном контрнаступлении.

В начале прогнозировалось, что оно начнется весной, но потом сроки были перенесены.

В начале мая Зеленский говорил, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо "еще немного времени".

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