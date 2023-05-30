Зеленский: приняты решения о "сроках движения" армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что созвал заседание ставки верховного главнокомандующего, в котором приняты решения о "сроках движения" войск Украины.
"[На заседании обсуждались] не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты", - заявил Зеленский.
Руководство Украины с конца 2022 года говорит о масштабном контрнаступлении.
В начале прогнозировалось, что оно начнется весной, но потом сроки были перенесены.
В начале мая Зеленский говорил, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо "еще немного времени".
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