Rammstein обвиняют в насилии на закрытой вечеринке в Вильнюсе

Как ранее сообщил Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, сообщение о возможном преступлении поступило в прошлый вторник. Гражданка Ирландии, остановившаяся в гостинице, рассказала, что во время концерта Rammstein в понедельник кто-то подсыпал ей наркотики в напитки и пытался изнасиловать. Информация была передана медикам и полиции.

По данным правоохранительных органов, медики уже были в отеле, когда прибыла полиция, они осмотрели девушку и оказали ей медицинскую помощь на месте. Девушка дала показания об обстоятельствах происшествия. По данным полиции, претензий у нее ни к кому не было, то есть заявление в полицию от нее не поступало.

"Она улетела на следующий день после концерта и обратилась в правоохранительные органы по возвращении в свою страну, но поскольку расследование должно проводиться в стране, где это произошло, должностные лица сотрудничают и уточняют информацию", - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.