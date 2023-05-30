Евросоюз осудил насилие в Косово и призвал к деэскалации

В Косово пострадали 25 миротворцев

Накануне стало известно, что в результате нападений групп этнических сербов на административные здания на севере Косово пострадали не менее 50 протестующих и около 25 представителей миротворческой миссии KFOR. Дополнительные силы KFOR отправлены на север республики - в том числе, в городе Звечан, где 26 мая сербы атаковали полицию, сопровождавшую нового мэра-албанца в здание муниципалитета. Косовские стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ. Силы KFOR продолжат помогать полиции охранять административное здание.

Мэры нескольких городов на населенном преимущественно сербами севере Косово в конце 2022 года подали в отставку в знак протеста против политики властей страны. В апреле прошли выборы, которые сербское население бойкотировало - в результате мэрами городов были избраны представители проалбанских партий. Чтобы не дать им вступить в должность, сербы попытались блокировать административные здания, вступив в столкновения с полицией. Президент Сербии Александар Вучич 26 мая привел армию в полную боевую готовность и выдвинул несколько подразделений к границе с Косово.

Обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт Сербии и Косово обострился в июле 2022 года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее столкновения продолжались вплоть до декабря 2022 года.

В конце 2022-го Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз. Сербия сделала это еще в 2009 году. По данным СМИ, Запад дал обеим странам понять, что их перспективы евроинтеграции напрямую зависят от успехов в урегулировании конфликта.