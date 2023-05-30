Гревцова рассказала о своей новой партии и кого поддержит на выборах президента

Избранная в 14-й Сейм от партии "Стабильности!", но сейчас единственный внефракционный депутат Глория Гревцова стала членом политической партии "Объединение Младолатыши", также она решила, что на выборах президента страны свой голос отдаст за выдвинутого "Объединенным списком" кандидата Улдиса Пиленса.
В публичном пространстве долгое время велись рассуждения о том, что именно голос Гревццовой, как внефракционного депутата, может быть решающим для того, чтобы выбрать Пиленса на должность президента.
В сообщении СМИ Гревцова отмечает, что с основателями партии "Объединение младолатыши" сотрудничает уже давно, они доказали себя как надежные друзья и надежные товарищи по борьбе, которые, как и Гревцова, выступают "за интересы всех жителей Латвии".
Как отмечает депутат, цель партии - сделать Латвию местом, в котором хотят жить и чувствовать себя хорошо все патриотически настроенные жители - как латыши, так и представители национальных меньшинств.
"Экономика нашей страны должна стать независимой, внешняя политика - несгибаемой и внутренняя политика - единой - именно это предусматривается программой партии "Объединение младолатыши", для реализации и дальнейшем совершенствовании которой я постараюсь быть полезной своей повседневной работой в Сейме ", - отмечает Гревцова.
Партия "Объединение младолатыши" было основано 11 февраля этого года. Члены правления партии Эдгар Дарзниекс, Рудольф Бреманис и Артур Клебанс.
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