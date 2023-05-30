Гревцова рассказала о своей новой партии и кого поддержит на выборах президента

В публичном пространстве долгое время велись рассуждения о том, что именно голос Гревццовой, как внефракционного депутата, может быть решающим для того, чтобы выбрать Пиленса на должность президента.

В сообщении СМИ Гревцова отмечает, что с основателями партии "Объединение младолатыши" сотрудничает уже давно, они доказали себя как надежные друзья и надежные товарищи по борьбе, которые, как и Гревцова, выступают "за интересы всех жителей Латвии".

Как отмечает депутат, цель партии - сделать Латвию местом, в котором хотят жить и чувствовать себя хорошо все патриотически настроенные жители - как латыши, так и представители национальных меньшинств.

"Экономика нашей страны должна стать независимой, внешняя политика - несгибаемой и внутренняя политика - единой - именно это предусматривается программой партии "Объединение младолатыши", для реализации и дальнейшем совершенствовании которой я постараюсь быть полезной своей повседневной работой в Сейме ", - отмечает Гревцова.

Партия "Объединение младолатыши" было основано 11 февраля этого года. Члены правления партии Эдгар Дарзниекс, Рудольф Бреманис и Артур Клебанс.