Минобразования предлагает государству перенять реорганизацию сети школ с 7-го класса

МОН сегодня подало в Кабинет министров доклад об эффективной сети школ, в котором отмечается, что основными показателями эффективной и устойчивой школьной сети являются доступность по ступеням образования, количество учащихся в группах классов в зависимости от плотности населения школьного возраста в самоуправлении и наличие преподавательского состава.

Главное изменение, которое предлагает МОН, заключается в том, чтобы государство взяло на себя принятие решений по картографированию школьной сети на этапе 7-12-х классов. Ранее МОН только согласовывало решения самоуправлений о создании, реорганизации или ликвидации школ. В то же время МОН не предлагает менять статус учредителей образовательных учреждений - как и раньше, их учредителями будут самоуправления.

Это предложение означает, что государство будет принимать решения о местонахождении школ на этапе 7-12-х классов, а самоуправления - о размещении начальных школ (1-6-е классы).

Министерство считает, что это обеспечит доступ к качественному образованию во всех регионах, возможность широкого выбора углубленных курсов, адекватную нагрузку и оплату труда учителей, эффективное использование имеющихся ресурсов и эффективные затраты на содержание школ по всей стране.

Также МОН предлагает пересмотреть количественные критерии существования школ. Министерство предлагает разделить самоуправления в зависимости от плотности населения школьного возраста на три типа - малонаселенные, умеренно населенные и города, определив количество учащихся для каждой группы классов.