Президент Германии заверил Литву в защите в случае войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во время своего визита в Литву во вторник, 30 мая, вновь заверил Вильнюс в военной защите и поддержке со стороны ФРГ и НАТО в случае необходимости.

"Литва является не только членом Европейского Союза, но и союзником по НАТО. И именно поэтому для меня важно еще раз четко сказать в этот момент: мы стоим бок о бок. Ваша безопасность - и наша", - сказал Штайнмайер. Президент подчеркнул, что "Германия берет на себя ответственность в НАТО и в Европе".

"Ради этого стоят и немецкие солдаты, которые здесь расквартированы и которых я сегодня навещу. Вместе с нашими партнерами мы защищаем Литву, восточный фланг НАТО и каждый квадратный сантиметр территории альянса", - сказал президент.

Штайнмайер: Цель Путина - подчинить бывшие советские территории

Говоря о российском вторжении в Украину, Штайнмайер назвал целью президента РФ Владимира Путина "подчинить бывшие советские территории". "Путин считает свободу и независимость нерусских народов в Восточной Европе исторической ошибкой, которую он пытается исправить всеми возможными средствами", - заявил Штайнмайер.