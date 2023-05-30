Мужчина сорвал и бросил в пруд три флага Латвии. Суд назначил наказание

Мужчину приговорили к 150 часам общественных работ за то, что он выбросил в пруд три государственных флага, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Мужчину обвинили в том, что он сорвал три государственных флага Латвии и оскорбил их.
Согласно обвинительному заключению, 20 мая этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к инсталляции с девятью флагами Латвии на площади в Резекне, сорвал три из них и бросил в пруд.
Вина подсудимого в совершении указанного уголовного правонарушения полностью доказана видеозаписями, протоколом осмотра и показаниями свидетелей.
Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему уголовного правонарушения, а также признал свою вину в совершении уголовного правонарушения и выразил сожаление по этому поводу.
Прокуратура считает, что в конкретном случае общественные работы являются наиболее подходящим наказанием для обвиняемого за совершенное им преступление.
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