Видео ⟩ На производстве в Бабите произошел крупный пожар

VUGD сообщает, что в 20:11 пожарные получили вызов на улицу Сила в Бабите, в Марупском крае, где горел корпус двухэтажного производственного здания.

Пожарным удалось спасти часть здания от огня.

В здании хранилась древесина, из-за чего с огнем было трудно бороться. Для координации тушения пожара на месте был создан оперативный штаб, где работали представители разных служб, муниципальных учреждений и объекта.

В работах по тушению участвовали 28 пожарных с шестью автоцистернами, двумя автомобильными трапами и контейнеровозом для доставки большого количества воды.

В результате тушения пожара может снизиться давление в водопроводных кранах в домах Бабите.