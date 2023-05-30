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Видео ⟩ На производстве в Бабите произошел крупный пожар

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером во вторник, 30 мая, на производственном объекте в Бабите произошел крупный пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

VUGD сообщает, что в 20:11 пожарные получили вызов на улицу Сила в Бабите, в Марупском крае, где горел корпус двухэтажного производственного здания.

Пожарным удалось спасти часть здания от огня.

В здании хранилась древесина, из-за чего с огнем было трудно бороться. Для координации тушения пожара на месте был создан оперативный штаб, где работали представители разных служб, муниципальных учреждений и объекта.

В работах по тушению участвовали 28 пожарных с шестью автоцистернами, двумя автомобильными трапами и контейнеровозом для доставки большого количества воды.

В результате тушения пожара может снизиться давление в водопроводных кранах в домах Бабите.

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