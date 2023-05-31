Удары по Киеву. Жители о том, как переживают атаки дронов

"Мой ребенок уже взрослый, она студентка лицея. Мы отправляем ее ночью спать в ванне", - рассказала DW женщина Лариса. Сама она с мужем и престарелой мамой прячется во время ночных тревог в коридоре квартиры, соблюдая "правила двух стен". "Бегать ночью в укрытие уже надоело. Надеемся, что наша ПВО нас сохранит", - добавила она, но пожаловалась, что ее сильно пугают резкие звуки взрывов.

Студенты одного из киевских вузов Тарас и Светлана стояли на остановке общественного транспорта, живо обсуждая, как они отметили День Киева в минувшее воскресенье. "Тогда тоже нас ночью бомбили и "мопедами", и ракетами, и мы так же, как и сегодня, очень не выспались. Но все наши друзья вышли на праздник, мы хорошо провели время", - рассказали они корреспонденту DW о пережитых последних воздушных атаках.

Популярное укрытие - метро

Самым популярным укрытием для киевлян остается метро. По информации городской администрации, большинство станций остаются открытыми ночью, и там могут найти убежище тысячи людей. В частности, накануне, 29 мая, во время дневного обстрела Киева ракетами, в метро скрывались более сорока тысяч человек. Однако не все жители столицы живут вблизи метро, а бомбоубежищ в городе до сих пор не хватает, сетуют киевляне.

Охранник одного из киевских подземных паркингов Леонид пожаловался, что в ночь на 30 мая во время атаки дронов на его рабочее место снова прорывались люди, но он вынужден им отказывать. "У нас бетонная плита на потолке всего 15 сантиметров. Я слышу, как наверху днем дети бегают. Если здесь будут люди и случится "прилет", всех накроет так, что никто не выживет. Но люди этого не хотят понимать", - сказал он.