VUGD по всей стране проверила сирены тревоги

В среду, 31 мая, в 10:00 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) по всей Латвии провела проверку сирен тревоги, запуская их на три минуты, а также проверила выполнение действий договора, заключенного между VUGD и электронными СМИ, сообщает VUGD.
UZMANĪBU📷— VUGD (@ugunsdzeseji) May 31, 2023
📷Šodien, 31. maijā, visā valstī uz trīs minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas.
Šī būs kārtējā pārbaude, bet vai jūs zināt, ko darīt, ja tiek iedarbinātas trauksmes sirēnas? pic.twitter.com/Pr9DCCVYnY
В случаях, когда необходимо как можно быстрее распространять предупреждение жителей о природных или техногенных катастрофах и их возможных угрозах, могут быть приведены в действие сирены тревоги.
VUGD ежегодно проводит проверку сирен тревоги, необходимую для того, чтобы убедиться в техническом состоянии системы раннего предупреждения - техническом состоянии сирен тревоги, возможных повреждениях или нарушениях в действии сирен, а также выполнение действий договора, заключенного между VUGD и электронными СМИ, которые в случае угрозы проинформируют общество.
VUGD призывает администрацию гостиниц проинформировать своих иностранных гостей о предстоящей проверке сирен тревоги, чтобы не возникло лишних волнений.
В Латвии установлено 164 сирены тревоги, которые размещены так, чтобы созданный звуковой сигнал был слышен в радиусе примерно 1,5 км.
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