В РФ отменили уже восьмой концерт Дианы Арбениной

30 мая стало известно, что в Краснодаре отменен запланированный на 12 июня концерт Дианы Арбениной. СМИ сообщают, что мероприятие запретили проводить.
"Выступления не будет. Уже точно. Для возврата денег обращайтесь по месту приобретения билетов", - сказали представители краснодарского стадиона "Олимп" в комментарии прессе.
Причину отмены концерта не называют, но связывают с позицией Дианы Арбениной касательно войны в Украине. Ранее артистка выступила против войны и агрессии РФ.
В прошлом году Диана Арбенина выпустила песню со словами: "Мы так долго ждали весну. Ты идешь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи".
Диана Арбенина еще не давала комментариев относительно отмены концертов. Это уже не первый такой случай. Ранее под запрет попали выступления "Ночных снайперов" в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске и еще трех городах.
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