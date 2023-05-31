В РФ отменили уже восьмой концерт Дианы Арбениной

В прошлом году Диана Арбенина выпустила песню со словами: "Мы так долго ждали весну. Ты идешь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи".