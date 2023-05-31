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83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз

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Аль Пачино
Аль Пачино Фото: Tribeca Festival/AFP/ Scanpix

83-летний голливудский актер Аль Пачино (Al Pacino) станет отцом в четвертый раз. Его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла на восьмом месяце беременности, сообщает издание TMZ.

Напомним, у Аль Пачино уже есть трое детей: 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино от актрисы Беверли Д'Анджело и 33-летняя дочь Джули Пачино от преподавательницы актерского мастерства Ян Таррант.

Любопытный факт: актер никогда не был женат официально. Аль Пачино и Нур Альфалла встречаются с апреля 2022 года.

Нур Альфалла - кинопродюсер и происходит из обеспеченной семьи. Западные таблоиды ранее отмечали, что Нур, как правило, "встречается с богатыми мужчинами в возрасте".

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