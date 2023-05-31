Чем владеют депутаты Шлесерсы и Криштопансы?

Среди депутатов Сейма есть сразу два отца с сыновьями - Вилис и Кристап Криштопансы, а также Айнар и Ричард Шлесерсы. Журнал Kas Jauns изучил их имущество и активы в налоговых декларациях, узнав, что им принадлежит.
Айнар Шлесерс
Согласно данным, предоставленным Айнаром Шлесерсом (53), он хранит 120 тысяч евро наличными, а в трех разных банках у него почти 185 тысяч евро. Он также дал в долг 60 тысяч и 31,5 тысячи евро, владеет землей в Аннениекской волости и совместно владеет землей в волости Аглона.
Ему также принадлежат доли капитала SIA Avadel на сумму 10 тысяч евро. Шлесерс является единственным владельцем этой компании, основанной в 2001 году, которая занимается управлением и арендой недвижимости и разработкой строительных проектов. В прошлом году она работала с оборотом 8837 евро, а убытки составили ровно 84 000 евро.
Если два года назад Шлесерс был реальным бенефициаром в шести компаниях, то теперь он является бенефициаром только в одной - SIA Avadel.
Ричард Шлесерс
Ричард Шлесерс (26) в своей декларации указал, что у него нет сбережений, как и долгов, однако у него есть квартира в Риге и заем в размере 517 000 евро. А еще ему принадлежит 300 долей капитала, или десять процентов, холдинговой компании SIA Regma Group. По 45 процентов каждый получают его мать Инесе Шлесере и брат Эдвард Шлесерс. Компания не имела оборота в прошлом году и сообщила об убытках в размере 8288 евро.
Поскольку эта фирма является владельцем SIA Regma Holding, то фактически тройке Шлесерсов принадлежат части SIA KSP investīcijas, SIA MCH AD, SIA Multi Capital Holdings, SIA Regma Ger, SIA Regma 102.
SIA Multi Capital Holdings за прошлый год получила прибыль в размере 10,5 млн евро, работая без оборота. Это предприятие, ведущее также деятельность холдинговой компании, указало в базовом капитале немногим более 10 миллионов евро.
Половина SIA Multi Capital Holdings принадлежит Инесе, Эдварду и Рихарду Шлесерсам, а другая половина - ООО INPO 21, реальными бенефициарами которой являются жена экс-министра Андриса Шкеле Кристиана Либане-Шкеле и дочери Мадара Либане-Шкеле и Анете Шкеле-Петерсоне.
Кристап Криштопанс
Сын Вилиса и Айи Криштопансов Кристап (40) не может похвастаться накоплениями, так как участвует в процессе о неплатежеспособности. Как свидетельствует поданная им налоговая декларация, долговые обязательства Криштопанса в целом составляют почти 900 тысяч евро.
Когда осенью 2021 года суд Латгальского предместья получил прошение Кристапа Криштопанса о признании его банкротом, общая сумма его долговых обязательств составляла 1,2 миллиона евро. Рассматривая тогда заявление, суд постановил признать Кристапа неплатежеспособным и начать процедуру признания банкротства.
Вилис Криштопанс
Экс-премьер и министр Вилис Криштопанс (68) в 90-е был одним из влиятельнейших политиков Латвии. Он дважды прекращал политическую карьеру, но снова вернулся в Сейм.
Судя по информации из поданной им налоговой декларации, финансовым институциям Криштопанс не доверяет - заслуживающих внимания безналичных накоплений у него нет.
Наличными он хранит несколько тысяч евро, имеет земельное владение с хозпостройками в Гаркалнской волости и автомобиль Toyota C-HR 2017 года.
Также Криштопанс задекларировал пять денежных займов, крупнейший из них - 110 тысяч евро, а в целом сумма займов составляет 170 тысяч евро.
У Криштопанса также имеются доли капитала в двух предприятиях - SIA Berģu tūjas (50,8%) и SIA Plostiņi (50%). SIA Berģu tūjas, занимающаяся арендой и управлением недвижимостью, в позапрошлом году нанесла ущерб в размере 170 тысяч евро своим владельцам Вилису Криштопансу и его жене Айе Криштопане.
Компании SIA Berģu tūjas принадлежат четыре предприятия - SIA Nams 2012 (в позапрошлом году работало с доходом в 21,8 тысячи евро), SIA Krievupes golfa klubs (потери на сумму 6753 евро), SIA Uklak 10 (убытки на сумму 144 тысячи евро) и SIA Uklak 11 (убытки на сумму 346 тысяч евро).
Свои доли капитала в SIA Uklak 11 в 2011 году Криштопансу пришлось заложить в LPB Bank за 4,64 миллиона евро.
Также в мае этого года в эстонскую компанию Estateguru tagatisagent были заложены доли капитала компании SIA Nams 2012 за 1,95 миллиона евро. В свою очередь, в прошлом году в Rietumu banka заложена целиком фирма Berģu tūjas за 2,88 миллиона евро.
В свою очередь, SIA Upes-Plostiņi, принадлежащее напополам Вилису и Айе Криштопансам, в позапрошлом году работало без оборота и принесло убытков на сумму 103 евро. Это предприятие также занимается арендой и управлением недвижимостью. Долгов у этой фирмы нет.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!