Чем владеют депутаты Шлесерсы и Криштопансы?

Айнар Шлесерс

Айнар Шлесерс Фото: Evija Trifanova/LETA

Согласно данным, предоставленным Айнаром Шлесерсом (53), он хранит 120 тысяч евро наличными, а в трех разных банках у него почти 185 тысяч евро. Он также дал в долг 60 тысяч и 31,5 тысячи евро, владеет землей в Аннениекской волости и совместно владеет землей в волости Аглона.

Ему также принадлежат доли капитала SIA Avadel на сумму 10 тысяч евро. Шлесерс является единственным владельцем этой компании, основанной в 2001 году, которая занимается управлением и арендой недвижимости и разработкой строительных проектов. В прошлом году она работала с оборотом 8837 евро, а убытки составили ровно 84 000 евро.

Если два года назад Шлесерс был реальным бенефициаром в шести компаниях, то теперь он является бенефициаром только в одной - SIA Avadel.

Ричард Шлесерс

Ричард Шлесерс Фото: Zane Bitere/LETA