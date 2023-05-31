Автограф, Черчилль и "брак с женщиной": чем запомнились дебаты на выборах президента

Он также поздравил "Новое Единство" с профессиональной работой, намекая на переговоры с Союзом зеленых и крестьян, и добавил, что после сегодняшних выборов может измениться коалиция, а президентом станет Эдгар Ринкевич.

Председатель Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") прервал Шлесерса и напомнил, что это не время для его политических высказываний.

Шлесерс попросил у Смилтенса автограф и покинул трибуну.

Joprojām dzīvojot atmiņās par hokeja izlases panākuma svētkiem, Saeimas deputāts Ainārs Šlesers (LPV) Valsts prezidenta vēlēšanu ietvaros “cenšas atgūt iekavēto”, ironiski lūdzot parakstu Edvardam Smiltēnam.



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О каком автографе речь, если вы все пропустили:

Антонина Ненашева и Яна Симановска из "Прогрессивных" принципиально использовали женский род, говоря о президенте

Антонина Ненашева Фото: Paula Čurkste/LETA

Ненашева отметила, что президент должна смотреть в будущее. Она также рада, что выборы президента в этот раз - настоящий демократический процесс. И она, как и многие другие кандидаты, вспомнила о бронзе сборной Латвии по хоккею. По ее мнению, ключом к победе стали труд, надежда и поддержка всего народа. Ненашева считает, что таким же путем Латвия сможет достичь успехов. С ее слов, Пинто ставит настолько высокую планку, что это будет заметно и на следующих выборах.