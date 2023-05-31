Автограф, Черчилль и "брак с женщиной": чем запомнились дебаты на выборах президента

Сегодня, 31 мая, в 09:00 на внеочередном заседании Сейма стартовали выборы президента Латвии. И хотя голосование еще впереди - начальные дебаты подошли к концу. Так, все желающие депутаты выступили с трибуны Сейма. Приводим некоторые моменты из этих выступлений.
Заседание продолжается без перерыва. Следите за дебатами Сейма и голосованием в прямом эфире RUS TVNET:
Лидирующие тренды выступлений:
- упоминание бронзы хоккеистов и единения народа Латвии в результате этой победы - практически каждый депутат сказал об этом;
- депутаты "Латвии на первом месте" напоминали о традиционных и консервативных ценностях;
- депутаты "Стабильности!" и "Латвии на первом месте" почему-то уверены, что Союз зеленых и крестьян будет голосовать за Ринкевича;
- те же депутаты яро критикуют "Объединенный список" за недостаточную работу для того, чтобы президентом стал Пиленс;
- депутаты "Прогрессивных", говоря о Пинто, упоминали ее эмпатию и умение понять каждого жителя;
- коалиционные депутаты намного активнее оппозиционных вспоминали об Украине и европейском курсе.
Просьба получить автограф
В свою очередь депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") высказал сожаление, что Сейм не поддержал всенародные выборы президента. Он напомнил, что его партия выступает за "природные" семейные отношения, поэтому "Латвия на первом месте" будет голосовать за Пиленса. При этом Шлесерс обвинил "Объединенный список" в том, что тот ничего не делает для поддержки Пиленса.
Он также поздравил "Новое Единство" с профессиональной работой, намекая на переговоры с Союзом зеленых и крестьян, и добавил, что после сегодняшних выборов может измениться коалиция, а президентом станет Эдгар Ринкевич.
Председатель Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") прервал Шлесерса и напомнил, что это не время для его политических высказываний.
Шлесерс попросил у Смилтенса автограф и покинул трибуну.
Joprojām dzīvojot atmiņās par hokeja izlases panākuma svētkiem, Saeimas deputāts Ainārs Šlesers (LPV) Valsts prezidenta vēlēšanu ietvaros “cenšas atgūt iekavēto”, ironiski lūdzot parakstu Edvardam Smiltēnam.— TV3 Ziņas (@TV3zinas) May 31, 2023
👁️🗨️ Teksta tiešraide: https://t.co/PMngjNnFeK pic.twitter.com/xaq5VRkjFx
О каком автографе речь, если вы все пропустили:
Антонина Ненашева и Яна Симановска из "Прогрессивных" принципиально использовали женский род, говоря о президенте
Ненашева отметила, что президент должна смотреть в будущее. Она также рада, что выборы президента в этот раз - настоящий демократический процесс. И она, как и многие другие кандидаты, вспомнила о бронзе сборной Латвии по хоккею. По ее мнению, ключом к победе стали труд, надежда и поддержка всего народа. Ненашева считает, что таким же путем Латвия сможет достичь успехов. С ее слов, Пинто ставит настолько высокую планку, что это будет заметно и на следующих выборах.
В свою очередь Симановска заявила, что президент - это не талисман, который автоматически вознесет Латвию вверх. Отдельно она отметила в требованиях к президенту эмпатию и умение слышать и видеть разных представителей общества. Симановска призвала голосовать за Пинто. Она считает, что Латвия заслуживает такого президента.
Библия, Сатверсме и "брак с женщиной"
Еще один депутат от партии "Латвия на первом месте" Марцис Енцитис сказал, что президент должен представлять традиционные ценности. Он заявил, что "отцы Латвии" основывали Сатверсме на 10 заповедях Библии. По его словам, только один кандидат представляет консервативные ценности - Улдис Пиленс, который, как он сказал, мотивирует и может мотивировать других. Он также отметил, что рад, что Пиленс "женат на женщине", и он единственный кандидат, который сказал "Dievs svētī Latviju!".
Цитаты Черчилля, Конфуция и Эдварта Вирзы
Во время своего выступления Айва Виксна ("Объединенный список") процитировала Черчилля: "Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующее поколение". А также Конфуция: "Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем". Виксна считает, что Пиленс именно такой. По ее мнению, президент должен вести страну в будущее. Напоследок она также процитировала латышского писателя Эдварта Вирзу.
Описание каждого выступления и заявлений других депутатов Сейма смотрите в нашей трансляции.
Галерея: Сейм выбирает президента страны
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