В среду, 31 мая, в 09:00 началось внеочередное заседание Сейма, в повестке дня которого - выборы президента Латвии. Следите за дебатами Сейма и голосованием в прямом эфире RUS TVNET!

Кандидаты

Депутаты Сейма будут выбирать нового президента из этих трех кандидатов:

министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (выдвинут "Новым Единством");

предприниматель Улдис Пиленс (выдвинут "Объединенным списком");

эксперт по государственному управлению Элина Пинто (выдвинута "Прогрессивными").

Как проходят выборы

Каждый депутат выбирает одного кандидата из списка. Если после первого голосования никто не набрал больше 50 голосов, оно проводится снова - с тем же списком участников. После второго голосования (если все еще никто не набрал более 50 голосов) из списка убирается кандидат с наименьшим числом "за", после чего цикл продолжается.

Если в конце остается два кандидата, ни один из которых не получил больше 50 голосов (как, например, было в 2015 году), то из списка вычеркивается менее популярный кандидат и депутаты Сейма голосуют за или против единственного оставшегося представителя. Если и в этом случае кандидат не набирает более 50 голосов "за", то согласно закону выборы нужно организовать заново, с абсолютно новыми кандидатами.