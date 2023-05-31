В Литве запретили употреблять алкоголь в машине: штраф до 140 евро

В новых правилах в 10 раз - до 140 евро - увеличен штраф за перевозку в автомобилей открытой бутылки алкогольного напитки. Пассажиров за такие действия штрафовали и раньше, однако ответственность нес водитель.

В свою очередь новые правила предусматривают, что пассажир несет ответственность за употребление алкоголя в автомобиле. Направление закона предельно ясно - запрещается употреблять в автомобиле напитки, которые могут угрожать безопасности дорожного движения.

В первый раз рассажир может получить штрф от 40 до 100 евро, в свою очередь за повторное нарушение - денежный штраф до 140 евро. Если нарушение совершили несколько пассажиров, каждый из них наказывается отдельно, тогда как водителя машины не наказывают.

В Литве такой закон был принят еще в 2009 году, однако до сих пор денежный штраф был ничтожным - от 10 до 12 евро.

Впрочем, в законе допускается одно исключение - если салон автомобиля отделен от места водителя, например, в лимузинах.