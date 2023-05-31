Евросоюз впервые ввел санкции за дестабилизацию Молдовы

Под штрафные меры за дестабилизацию Молдовы попали пять человек. Четверо из них имеют гражданство Молдовы. Это лидер пророссийской партии "Шор" Илан Шор, депутат парламента Молдовы от этой партии Марина Таубер, олигарх Владимир Плахотнюк, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел, связанных с хищением госсредств, а также экс-силовик Георгий Кавкалюк - он, как указано в документе, организовывал в Молдове протесты с применением насилия в октябре 2022 года и создал "теневое правительство" с целью замены демократически избранного руководства страны.