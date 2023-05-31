LTV объяснило, почему не смогло обеспечить трансляцию встречи хоккеистов у памятника Свободы

В понедельник около 30 тыс. человек приветствовали сборную Латвии по хоккею у памятника Свободы, а еще больше болельщиков хотели увидеть это событие в прямом эфире Латвийского телевидения (LTV), но были очень разочарованы. LTV объяснило неспособность обеспечить трансляцию тем, что в одном месте находилось слишком большое количество пользователей мобильных телефонов, что вызвало перегрузку сети, поэтому сигнал "завис, пишет Diena.
В адрес LTV прозвучали резкие слова о неспособности обеспечить качественное вещание и призывы к руководству телеканала уйти в отставку.
На пояснения продюсера LTV Дагнии Неймане в соцсетях о том, что следовало использовать мобильную телевизионную станцию, но вечная нехватка денег заставляет искать более экономичные решения, бывший редактор телевизионного контента Гунта Слога заявила, что
"денег всегда слишком мало, и сколько раз приходилось пролезать сквозь игольное ушко, чтобы не сорвалась важная прямая трансляция".
Однако всегда должны быть варианты B и C, но на этот раз их не было, и кто-то из руководства LTV должен взять на себя ответственность за это.
Другие представители телевещания также видят проблему не столько в интернет-покрытии, сколько в самом LTV. Одна из них организационная - хотя только в воскресенье стало известно, что хоккеистов будут публично чествовать у памятника Свободы, и было мало времени, чтобы получить разрешение Рижской думы на размещение передвижной телестанции в центре столицы, вряд ли самоуправление этому бы препятствовало и решение, скорее всего, удалось бы найти быстро.
"Во всем этом я вижу сложности с управлением телеканалом, неспособность организоваться и быстро реагировать. Но самая большая проблема - чувство неуверенности, которое пронизывает LTV и влияет на всех",
- сказала Гунта Лидака, член правления общества "За легальный контент".
Она напомнила, что в коллективе LTV царят забастовочные настроения, нарастает недовольство общей ситуацией.
Это связано с опасениями о том, что во второй половине года LTV будет испытывать нехватку финансирования, что отразится на зарплатах работников, а некоторые, возможно, лишатся работы.
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