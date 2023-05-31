LTV объяснило, почему не смогло обеспечить трансляцию встречи хоккеистов у памятника Свободы

В адрес LTV прозвучали резкие слова о неспособности обеспечить качественное вещание и призывы к руководству телеканала уйти в отставку.

На пояснения продюсера LTV Дагнии Неймане в соцсетях о том, что следовало использовать мобильную телевизионную станцию, но вечная нехватка денег заставляет искать более экономичные решения, бывший редактор телевизионного контента Гунта Слога заявила, что

"денег всегда слишком мало, и сколько раз приходилось пролезать сквозь игольное ушко, чтобы не сорвалась важная прямая трансляция".

Однако всегда должны быть варианты B и C, но на этот раз их не было, и кто-то из руководства LTV должен взять на себя ответственность за это.

Другие представители телевещания также видят проблему не столько в интернет-покрытии, сколько в самом LTV. Одна из них организационная - хотя только в воскресенье стало известно, что хоккеистов будут публично чествовать у памятника Свободы, и было мало времени, чтобы получить разрешение Рижской думы на размещение передвижной телестанции в центре столицы, вряд ли самоуправление этому бы препятствовало и решение, скорее всего, удалось бы найти быстро.

"Во всем этом я вижу сложности с управлением телеканалом, неспособность организоваться и быстро реагировать. Но самая большая проблема - чувство неуверенности, которое пронизывает LTV и влияет на всех",

- сказала Гунта Лидака, член правления общества "За легальный контент".

Она напомнила, что в коллективе LTV царят забастовочные настроения, нарастает недовольство общей ситуацией.

Это связано с опасениями о том, что во второй половине года LTV будет испытывать нехватку финансирования, что отразится на зарплатах работников, а некоторые, возможно, лишатся работы.