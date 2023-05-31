"Прогрессивные" могут договориться о поддержке Ринкевича

"Прогрессивные" в перерыве между голосованиями приняли решение о поддержке одного из оставшихся кандидатов, но официально не объявят об этом до третьего тура.

Депутат от "Прогрессивных" Андрис Спрудс телеканалу LTV заявил, что партия приняла решение, за кого голосовать в третьем туре выборов президента. При этом он отказался открыть, кто именно будет этим кандидатом.

Их решение может открыть путь к избранию Ринкевича президентом, так как вместе с голосами "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных" у него будет по крайней мере 52 голоса.

Как сообщалось, во втором туре голосования в Сейме ни один из кандидатов в президенты Латвии вновь не набрал необходимого для избрания по крайней мере 51 голоса.

В Сейме состоится третий тур голосования, в котором не будет участвовать кандидат, набравший меньше всего голосов во втором туре, то есть Элина Пинто.

Больше всего голосов, как и в первом туре, получил кандидат "Нового Единства" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич - 42 голоса. За него проголосовали также депутаты оппозиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК). У "Нового Единства" в Сейме 26 голосов, у СЗК - 16. 45 депутатов голосовали против Ринкевича.

За кандидата "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса проголосовали 25 депутатов, против - 62 депутата. У ОС 15 голосов в Сейме, но за Пиленса голосуют также девять депутатов партии "Латвия на первом месте" и внефракционный депутат Глория Гревцова.

За кандидата "Прогрессивных" Элину Пинто проголосовали 10 депутатов, против были 77.

Национальное объединение (13 депутатов) и "За стабильность!" (10 депутатов) перед голосованием заявили, что не поддержат ни одного из кандидатов.

Во втором туре голосовали 87 депутатов, десять из них проголосовали против всех кандидатов.