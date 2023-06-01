10 способов, как мойка высокого давления может облегчить ваши будни

Для обновления садовой мебели

Вопреки советам экспертов по зимнему хранению садовой мебели, она часто стоит на улице весь сезон, подвергаясь воздействию внешних факторов, таких как дождь и ветер, которые поднимают в воздух пыль, сажу, сухие листья и другие "вкусности", в итоге покрывая столы и стулья настоящим "культурным слоем".

Иногда грязь настолько глубоко въедается в мебельный материал, что очистить ее невозможно даже при самом усердном мытье. Поэтому в этом деле мойка высокого давления - поистине незаменимый помощник, способный подарить садовой мебели второе дыхание.

Доступны специализированные средства по уходу как за пластиковой, так и за деревянной мебелью. Они действительно значительно улучшат результат. А именно - специализированное средство лучше очистит скопившуюся там атмосферную копоть из пор белого пластика, а вот очиститель для дерева поможет не только очистить поверхность дерева, но и немного смазать саму древесину.

Как видите, мойка высокого давления действительно универсальный помощник, которому можно найти много различных способов применения не только в автомойке, но и в каждом доме.

Что стоит учитывать, выбирая мойку высокого давления

Если необходимо помыть мелкие вещи - садовые инструменты, велосипеды, мопеды или другие небольшие поверхности или другие небольшие поверхности, устройств серии К 2 или К 3 может быть вполне достаточно, так как они являются экономичной альтернативой приборов более высокого класса и отлично справятся с небольшими работами.

Если объем работ увеличивается, то лучше обратить внимание на оборудование класса К 4, К 5 или К 7. Они оснащены асинхронными двигателями с водяным охлаждением, которые обеспечивают длительную бесперебойную работу и значительно более высокую производительность.

Чем крупнее оборудование планируется использовать в хозяйстве, тем более высокого класса следует выбирать технику.

Оборудование любого класса выпускается в различных конфигурациях и моделях, от самых простых со всеми основными функциями до подключенных к смарт-устройству. Умное устройство обеспечивает удобный обзор того, что входит в комплект, как правильно прикрутить устройство, если требуется сборка, может отправить предупреждение или подготовить устройство к холодам - ​​то есть, если прогнозируются морозы, необходимо позаботиться о том, чтобы слить воду с устройства или поместить его в незамерзающее помещение. Также там можно будет найти "советников" с пошаговыми инструкциями по выполнению различных задач по очистке. Это очень удобно, если аппарат высокого давления у вас первый в жизни и вы хотите быть уверены, что очистка даст нужный результат.

В Латвии в основном покупатели выбирают кассовые аппараты K 5, потому что они представляют собой отличный компромисс между ценой и производительностью. Оборудование при правильной эксплуатации и хранении станет отличным помощником в клининговых работах на долгие годы.

Оборудование варьируется от самого простого до наиболее оснащенного. Например, аппарат со шлангом высокого давления, намотанным на катушку, гораздо удобнее в использовании и может быть собран для хранения до следующего раза, в комплект могут быть включены дополнительные насадки для мойки автомобиля - щетки и пенная насадка - или для ухода за домом - очиститель больших поверхностей.

Также следует добавить, что иногда, если имеющиеся для покупки деньги не позволяют приобрести то, что вы хотите, имеет смысл выбрать более мощную, но менее оснащенное устройство, или наоборот, если задачи, которые необходимо выполнить для очистки, не так сложны, возможно, менее мощный, но более удобный в эксплуатации прибор будет правильным выбором.

Менеджер по продукции и обучению Kärcher Latvia Петерис Лацис