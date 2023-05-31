"Даже собака не проснулась". Как СМИ России рассказывали о самой массовой атаке беспилотников на Москву

В вечернем репортаже на "России 1" жительница квартиры на Ленинском проспекте, куда влетел беспилотник, сказала, что проснулась из-за "стуков и звонов в дверь". Описать место происшествия она не смогла: "Я ничего не видела, потому что у меня плохое зрение".

Несмотря на то, что большая часть репортажа была посвящена трем адресам в Москве, где беспилотники попали в жилые дома, упомянула корреспондент и районы Подмосковья, где были "обнаружены обломки украинских дронов". Среди них она назвала "окраину села Ильинское в Красногорском районе", "окрестности коттеджного поселка Гринфилд в Истринском районе" и деревню Раздоры в Одинцовском районе.

"Первичный перечень мест падения сбитых БПЛА" в Подмосковье вчера утром опубликовал депутат Госдумы, единоросс Александр Хинштейн. Кроме него, подмосковные места падения беспилотников никто из официальных лиц так и не назвал. Издание "Медуза" (признано "иноагентом" и нежелательной в России организацией) утверждает, что в кремлевской методичке по освещению атаки беспилотников рекомендовалось цитировать комментарии Хинштейна исключительно в негативном ключе.

Генеральный директор "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов (организация признана "иноагентом" и нежелательной в России, а ее руководитель - "иноагентом") в своем телеграм-канале опубликовал список представителей российской элиты, живущей в деревне Раздоры Одинцовского района и поселка Жуковка 21 - через реку от которого в селе Ильинское Красногорского района упали дроны.

Но в вечернем выпуске новостей на НТВ, после того как корреспондент Инна Осипова "изучила всю последнюю информацию", сообщили уже, что все восемь беспилотников "были уничтожены". Тут снова повторили, что "девочки", к которым "влетело в окно", "не проснулись даже, так на секундочку". Это и несколько похожих заявлений позволили корреспонденту сделать вывод, что "главной задачей этого налета была психологическая атака" : "Цель - вызвать панику у населения, но достигнуть этой цели Киеву не удалось".

Плашка Фото: BBC

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