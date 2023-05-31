Видео ⟩ Жители обеспокоены масштабной реконструкцией на Луцавсале

Жители Луцавсалы говорят, что узнали о масштабных планах реконструкции только тогда, когда прибыла тяжелая техника.

На данный момент уже уничтожена зеленая зона, вырублены деревья, ликвидированы ранее возделываемые участки. В благоустроенной зоне для купания вырыты большие каналы для дренажных труб. Жители обеспокоены тем, что канализационные трубы без очистки будут сбрасывать нечистоты в места купания.

Как Рижская дума объясняет реконструкцию Луцавсалы и каково будущее берега, смотрите в сюжете.