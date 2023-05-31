Видео ⟩ Мужчине за рулем стало плохо; очевидцы помогли

Проезжая по мосту Калнциема, сотрудники правоохранительных органов заметили впереди пробку. Несколько машин остановились на правой полосе, а один из водителей, заметив полицейскую машину , начал размахивать руками и просить о помощи.

Пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции сообщил, что, водителю Opel стало плохо, возможно, у него случился эпилептический припадок. Мужчину вытащили из машины и уложили в устойчивое положение на боку.

Когда подъехала машина скорой помощи, сотрудники полиции освободили дорогу для врачей. Пока медики осматривали мужчину, участники дорожного движения, направлявшиеся в сторону центра, вынуждены были ждать.

Пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции выразил благодарность очевидцам, которые заметили пострадавшего, помогли ему и вызвали полицию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā