Видео ⟩ Мужчине за рулем стало плохо; очевидцы помогли

Мужчину, которому стало плохо за рулем, спасли от возможной аварии. Очевидцы остановились и вышли, чтобы убедиться, что с водителем все в порядке, а также вызвали на помощь экипаж Рижской муниципальной полиции, сообщает программа Degpunktā.
Проезжая по мосту Калнциема, сотрудники правоохранительных органов заметили впереди пробку. Несколько машин остановились на правой полосе, а один из водителей, заметив полицейскую машину , начал размахивать руками и просить о помощи.
Пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции сообщил, что, водителю Opel стало плохо, возможно, у него случился эпилептический припадок. Мужчину вытащили из машины и уложили в устойчивое положение на боку.
Когда подъехала машина скорой помощи, сотрудники полиции освободили дорогу для врачей. Пока медики осматривали мужчину, участники дорожного движения, направлявшиеся в сторону центра, вынуждены были ждать.
Пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции выразил благодарность очевидцам, которые заметили пострадавшего, помогли ему и вызвали полицию.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!