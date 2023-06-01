Погиб за Украину. Имена белорусов в названии украинских улиц

По словам Алексея Францкевича, фонд предлагает переименовывать улицы и в честь руководителя восстания 1863 года Кастуся Калиновского. Его имя также носит белорусский полк, который сражается в Украине.

"Чтобы не утрачивать связь между белорусским и украинским народом"

Улица Калиновского, вместо Белорусской, появилась в Мукачево. Францкевич надеется, что также будет переименована и улица во Львове, ведь в этом городе, в том числе, похоронены повстанцы Калиновского, есть большая польская и литовская община. "Для чего мы Белорусские, Минские, Брестские переименовываем в честь Калиновского или ребят, которые погибли в Украине? Не только, чтобы увековечить память героев, но и чтобы не утрачивать связь между белорусским и украинским народом", - отмечает собеседник DW.

На днях фонд направил предложения о переименовании четырех улиц в Запорожье в улицы имени Михаила Жизневского, Алексея Скобли, Кастуся Калиновского, а также в Вільна Білорусь.

По словам Францкевича, не всегда процесс переименования идет просто. В Хмельницком, к примеру, назвать улицу в честь еще одного погибшего белоруса Эдуарда Лобова пока не удалось - местные жители подали более 200 заявок с возможными новыми названиями улиц. Власти оставили вопрос открытым до конца войны. А в Ирпене заявили, что не хотят, чтобы "город превратился в кладбище".

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