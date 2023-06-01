Ринкевич назвал место своего первого зарубежного визита в качестве президента

После этого запланирован визит в Литву и Польшу.

Визит в Украину будет включен в рабочий план по согласованию времени визита с Киевом.

Пока не обсуждалось, кто станет министром иностранных дел после того, как нынешний министр иностранных дел начнет исполнять обязанности президента. По словам Ринкевича, есть сильные кандидаты от нескольких партий.

Говоря о том, что в его политическом опыте представляется несправедливым, Ринкевич привел в пример закон об оплате труда медиков 2018 года, который оказался уроком: закон был принят, но достаточного финансирования для его выполнения не было.

На посту президента Ринкевич готов критиковать бывших товарищей по партии, о чем он их уже предупредил, потому что "должность накладывает обязательства", а также публично говорить о вещах, которые ему представляются несправедливыми.

На вопрос о расширении коалиции Ринкевич ответил, что уже сразу после выборов процесс формирования правительства был сложным. Нынешняя коалиция должна обсудить, к чему пришла сегодня: являются ли президентские выборы симптомом противоречий в коалиции и почему у коалиции не было единого кандидата в президенты. Говорить о расширении коалиции имеет право премьер-министр.