Глава фракции "Объединенного списка" о выборах президента: мы не испытываем горечи

Он повторил то, что неоднократно говорил и ранее - что выборы президента и изменения в правительстве не являются взаимосвязанными вопросами, а также что нынешняя трехпартийная коалиция оптимальна с точки зрения ОС.

"Мы продолжаем работать, впереди у нас много серьезной работы", - сказал политик.

Комментируя, будет ли ОС готов работать в расширенной коалиции вместе с новыми партнерами, Таварс сказал, что в первую очередь следует найти ответы на простые вопросы, а именно, что это принесет обществу и как это поможет найти эффективные решения в таких областях, как здравоохранение, образование, управление портами и налоговая реформа.

Как сообщалось, президентские выборы породили предположения, что состав коалиции может расшириться либо даже смениться.