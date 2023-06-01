Глава фракции "Объединенного списка" о выборах президента: мы не испытываем горечи

"Объединенный список" (ОС) не испытывает горечи из-за того, что на президентских выборах победил кандидат от "Нового Единства", нужно просто продолжать работать, так как работы впереди много, заявил в интервью Латвийскому радио руководитель парламентской фракции ОС Эдгар Таварс.
Он повторил то, что неоднократно говорил и ранее - что выборы президента и изменения в правительстве не являются взаимосвязанными вопросами, а также что нынешняя трехпартийная коалиция оптимальна с точки зрения ОС.
"Мы продолжаем работать, впереди у нас много серьезной работы", - сказал политик.
Комментируя, будет ли ОС готов работать в расширенной коалиции вместе с новыми партнерами, Таварс сказал, что в первую очередь следует найти ответы на простые вопросы, а именно, что это принесет обществу и как это поможет найти эффективные решения в таких областях, как здравоохранение, образование, управление портами и налоговая реформа.
Как сообщалось, президентские выборы породили предположения, что состав коалиции может расшириться либо даже смениться.
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