Президент Хорватии выступил против лозунга "Слава Украине!", назвав его шовинистским

Президент Хорватии Зоран Миланович в среду сообщил, что лозунг "Слава Украине!" - шовинистский слоган, и сравнил его с лозунгом хорватского движения усташей времен Второй мировой войны "Za dom spremni!". ("За родину готовы!").
Миланович, известный своими пророссийскими взглядами, выступил с таким сообщением после присуждения общественных наград в Загребе, сообщило хорватское издание N1.
"Я борюсь как Иисус, чтобы отвергнуть такие лозунги как "За родину готовы!". Если вы этого никогда не понимали, я не могу вас переубедить. Но нет разницы между "За родину готовы!" и "Слава Украине!". Это слоган самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков", - сказал Миланович.
Президент Хорватии отметил, что не хочет слышать в своей стране лозунг "Слава Украине!".
"Я не хочу слышать это в Хорватии. Меня не интересует, что какие-то лидеры с ним выступали. Пусть придумывают другие приветствия. Пусть убирают Россию и Украину. Киев далеко, Москва - еще дальше", - отметил Миланович.
Советник бюро президента Украины Михаил Подоляк отаетил на очередное актиукраинское высказывание президента Хорватии, дав ему несколько советов.
"Не нужно жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже бессмысленно. Не нужно бояться правильной истории: она делает нас сильными. Не нужно просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свободу своих семей, сдаваться, если сам не готов защищать свою землю: это просто не честно. И да, (...) героям слава! Всегда", - написал Подоляк.
Президенту Хорватии ответил и представитель МИД Украины Олег Николенко, который в Facebook опубликовал скриншот новости о высказывании Милановича и добавил нему подпись "Слава Украине! Živjela Hrvatska!" ("Пусть живет Хорватия!")
"Živjela Hrvatska!" для хорватов означает то же самое, что "Слава Украине" для украинцев. Такое же название носит и патриотическая хорватская песня.
Слоган "Слава Украине!" используется по меньшей мере со времен украинского поэта Тараса Шевченко. Слоган "Слава Украине!" и ответ "На всей земле слава" существует по меньшей мере с 19-го века и используется в хорватской общине украинских студентов.
Этот лозунг стал распространенным в армии Украинской Народной Республики в начале 20 века, а позже стал лозунгом украинских националистов и борцов за независимость Украины. После Второй мировой войны он сохранился среди населения Западной Украины, но по всей стране он стал активно использоваться после восстановления независимости в 1991 году и приобрел особую популярность после российского вторжения в 2014 году.
Миланович в конце января этого года сообщил, что аннексированный Россией Крым никогда не будет территорией Украины. Он выразил мнение, что Россия не отдаст Крым, даже если проиграет войну. Миланович сравнил Крым с Косово, заявив, что международное сообщество "аннексировало Косово", отобрав его у Сербии.
За месяц до полномасштабного вторжения России в Украину Миланович сообщил, что Украине нет место в НАТО, и что в случае вторжения России Хорватия максимально дистанцируется от происходящего и выведет всех своих военнослужащих из региона.
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