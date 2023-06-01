Президент Хорватии выступил против лозунга "Слава Украине!", назвав его шовинистским

Президенту Хорватии ответил и представитель МИД Украины Олег Николенко, который в Facebook опубликовал скриншот новости о высказывании Милановича и добавил нему подпись "Слава Украине! Živjela Hrvatska!" ("Пусть живет Хорватия!")

"Živjela Hrvatska!" для хорватов означает то же самое, что "Слава Украине" для украинцев. Такое же название носит и патриотическая хорватская песня.

Слоган "Слава Украине!" используется по меньшей мере со времен украинского поэта Тараса Шевченко. Слоган "Слава Украине!" и ответ "На всей земле слава" существует по меньшей мере с 19-го века и используется в хорватской общине украинских студентов.

Этот лозунг стал распространенным в армии Украинской Народной Республики в начале 20 века, а позже стал лозунгом украинских националистов и борцов за независимость Украины. После Второй мировой войны он сохранился среди населения Западной Украины, но по всей стране он стал активно использоваться после восстановления независимости в 1991 году и приобрел особую популярность после российского вторжения в 2014 году.

Миланович в конце января этого года сообщил, что аннексированный Россией Крым никогда не будет территорией Украины. Он выразил мнение, что Россия не отдаст Крым, даже если проиграет войну. Миланович сравнил Крым с Косово, заявив, что международное сообщество "аннексировало Косово", отобрав его у Сербии.

За месяц до полномасштабного вторжения России в Украину Миланович сообщил, что Украине нет место в НАТО, и что в случае вторжения России Хорватия максимально дистанцируется от происходящего и выведет всех своих военнослужащих из региона.