СМИ сообщили, что Земфира - гражданка Франции. Она это опровергла

"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет", - написала Земфира.

Певица также потребовала от Минюста РФ доказать факт иностранного финансирования, которого у нее, по ее словам, никогда не было. Напомним, что артистка внесена в реестр "иноагентов". Певица заявила, что платит налоги в России, хотя не живет в стране уже год.

Земфира поделилась совместным фото с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и ее подругой Натальей Забияко и поздравила спортсменку с новой победой.

Напомним, 3 ноября 2022 года Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление, и в очередной раз осудила войну в Украине. Перед исполнением песни "Не стреляйте" она сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию.

"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войне", - сказала она.

10 февраля 2023 года Земфиру внести в список "иноагентов" РФ.