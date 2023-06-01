В автоавариях в Латгале погибли два человека

Трое пострадавших были велосипедистами, еще трое - водителями электросамокатов.

Вчера полиция задержала семерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии, против шести возбуждены уголовные дела, что означает конфискацию транспортного средства или возмещение его стоимости.

Составлен 171 протокол за превышение скорости, три за агрессивное вождение и всего 383 протокола о нарушении правил дорожного движения.