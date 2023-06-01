В автоавариях в Латгале погибли два человека

Вчера в Латвии зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 15 человек, а в Латгале два человека погибли, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Трое пострадавших были велосипедистами, еще трое - водителями электросамокатов.
Вчера полиция задержала семерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии, против шести возбуждены уголовные дела, что означает конфискацию транспортного средства или возмещение его стоимости.
Составлен 171 протокол за превышение скорости, три за агрессивное вождение и всего 383 протокола о нарушении правил дорожного движения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!