Сейм призвал НАТО пригласить Украину стать членом альянса

Также в заявлении Латвия выражает серьезную озабоченность большим количеством жертв, особенно среди гражданского населения, в том числе женщин и детей, а также количеством внутренне перемещенных лиц и беженцев, осуществляемыми оккупантами депортациями гражданского населения Украины и преступлениями против детей, подчеркивая, что победа Украины над российской агрессией - единственный путь к стабилизации, устойчивому миру и безопасности не только в Украине, но и во всей Европе.

Латвия подчеркивает, что двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, которые желают и могут взять на себя все обязанности членства, а Россия не имеет права вето по расширению НАТО или любым другим вопросам.

Принимая во внимание поданную правительством Украины заявку на вступление в НАТО в 2022 году, Латвия призывает усилить санкции, введенные против России и Беларуси, чтобы лишить страны-агрессоры финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.

Латвия поддерживает инициативы Украины в Генеральной Ассамблее ООН и других структурах ООН и подчеркивает, что на уровне ООН уже проделана огромная работа по противодействию российской агрессии и предотвращению ее последствий.

В заявлении Сейм подчеркивает, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине как на уровне правительства, так и в рамках инициатив самоуправлений, гражданского общества и НГО, чтобы укрепить ее устойчивость к российской агрессии, и подтверждает свою приверженность поддержать Украину в ее восстановлении.

Кроме того, Латвия решительно обязуется поддерживать международные усилия по обеспечению неотвратимости ответственности и судебному преследованию лиц, виновных в военных преступлениях и других наиболее серьезных международных преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины, и поддерживает создание специального международного трибунал для рассмотрения преступления агрессии.

Латвия приветствует историческое решение Европейского совета в июне 2022 года о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС и продолжит поддерживать Украину на пути к вступлению в Европейский союз.