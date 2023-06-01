Довольно радикальная школьная реформа: что предлагает Министерство образования?

Довольно радикальная школьная реформа, предложенная Министерством образования и науки (МОН), предусматривает, что через несколько лет в Латвии будет намного меньше школ, где можно учиться после 6-го класса. Концептуально правительство уже одобрило эту идею МОН, пишет Latvijas avīze.
Уже несколько месяцев работает рабочая группа, где представители Министерства образования и местных самоуправлений обсуждают возможности реорганизации школьной сети.
Представители МОН в рамках обсуждения посетили почти все самоуправления.
Пока предложение МОН не обсуждалось и не утверждалось.
Предложение министерства было ожидаемым, ведь представители МОН неоднократно подчеркивали, что ахиллесовой пятой системы образования являются именно 7-9-е классы, когда ученики начинают изучать химию, физику и биологию, но не во всех школах преподают ее на достаточно высоком уровне.
Кроме того, именно на этом этапе обучения учащиеся наименее сконцентрированы в учебных заведениях, ведь 7-9-е классы есть как в школах, где можно учиться до 9-го класса, так и в средних школах и гимназиях.
Как заявила на заседании правительства консультант министра образования и науки Рамона Уртане, в группе 7-9-х классов одного из самоуправлений учатся 513 детей в 14 школах: "То есть нам нужно 14 учителей физики, химии, биологии на чуть более 500 детей!".
В целях концентрации ресурсов МОН считает, что в будущем государство должно определять, в каких школах будет разрешено обучение с 7-го по 12-й классы.
Также разработаны критерии количества учащихся и расстояния между школами, чтобы определять, сколько школ может остаться в этой группе классов.
В настоящее время в Латвии 235 школ, в которых можно учиться с 7-го по 12-й класс, а после предложенных изменений таких школ останется всего 139.
Самое большое сокращение будет, конечно, за пределами Риги, где останется только 85 из 175 таких школ, но изменения произойдут и в столице, где останется 54 такие школы из 63 школ.
Чакша подчеркивает, что это не означает, что будет закрыто так много школ. Скорее всего, в будущем большинство из них будут давать образование только до 6-го класса.
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