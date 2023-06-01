Довольно радикальная школьная реформа: что предлагает Министерство образования?

Уже несколько месяцев работает рабочая группа, где представители Министерства образования и местных самоуправлений обсуждают возможности реорганизации школьной сети.

Представители МОН в рамках обсуждения посетили почти все самоуправления.

Пока предложение МОН не обсуждалось и не утверждалось.

Предложение министерства было ожидаемым, ведь представители МОН неоднократно подчеркивали, что ахиллесовой пятой системы образования являются именно 7-9-е классы, когда ученики начинают изучать химию, физику и биологию, но не во всех школах преподают ее на достаточно высоком уровне.

Кроме того, именно на этом этапе обучения учащиеся наименее сконцентрированы в учебных заведениях, ведь 7-9-е классы есть как в школах, где можно учиться до 9-го класса, так и в средних школах и гимназиях.

Как заявила на заседании правительства консультант министра образования и науки Рамона Уртане, в группе 7-9-х классов одного из самоуправлений учатся 513 детей в 14 школах: "То есть нам нужно 14 учителей физики, химии, биологии на чуть более 500 детей!".