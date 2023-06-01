Видео ⟩ Мотоциклист запечатлел тяжелую аварию двух машин в Резекне

В среду, 31 мая, в Резекне произошла тяжелая авария с участием двух автомобилей. Ее удалось запечатлеть мотоциклисту.
На кадрах видео видно, как в бок белого бусика Volkswagen внезапно на большой скорости врезается джип Mercedes. После столкновения бусик улетел на несколько метров.
Как Sadursme.lv рассказал очевидец происшествия, в автомобилях находились только водители, и они отделались легкими травмами.
Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Ждем комментария стражей порядка.
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