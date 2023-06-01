Не переступило ли "Новое Единство" собственные "красные линии"? Отвечает Латковскис

Если Союз зеленых и крестьян (СЗК) окажется в правящей коалиции, премьер-министр Кришьянис Кариньш позволит участвовать в заседаниях коалиции только избранным и официально назначенным лицам, и такой подход должен уменьшить опасения по поводу возможного влияния Айвара Лембергса в правительстве, заявил агентству LETA председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис, отвечая на вопрос, куда делись "красные линии" против сотрудничества с СЗК, о которых в свое время говорило "Новое Единство".
В ночь перед выборами в Сейм осенью 2022 года Кариньш заявил, что не видит возможности продолжать сотрудничество с СЗК, если партия "продолжит держаться бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса". Тогда он сказал, что "не видел и не видит" возможности сотрудничать с "человеком, который выступал против сотрудничества Латвии с НАТО, с человеком, против которого США ввели санкции в связи с коррупцией", который обвиняется в тяжких преступлениях.
Днем позже другой лидер "Нового Единства" Арвил Ашераденс повторил, что, пока СЗК связан с Айваром Лембергсом, переговоры "Нового Единства" с этим партийным объединением в контексте формирования правительства невозможны. Представители СЗК тогда заявили, что не планируют дистанцироваться от Лембергса, и позже заявлений об этом тоже не прозвучало.
Сейчас, после президентских выборов, "Новое Единство" решило начать переговоры о возможностях расширения существующей коалиции, в которую входят "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение, в том числе о возможностях сотрудничества с СЗК, который поддержал кандидата от "Нового Единства" на президентских выборах, министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.
На просьбу объяснить, что изменилось в отношениях с СЗК после выборов в Сейм, Латковскис сказал, что к Лембергсу при организации коалиционных встреч будет применяться тот же подход, что и к основателю ОС Улдису Пиленсу, так как оба они не были ни избраны в Сейм, ни официально назначены государственными чиновниками.
Таким образом, Лембергс будет исключен из заседаний коалиции, и в работе Кариньша ничего не изменится.
Лидер фракции заявил, что не предвидит легких переговоров по формированию более широкой коалиции. "Мне трудно сказать, чем закончатся эти переговоры", - сказал Латковскис.
Переговоры начнутся из-за обострения отношений в коалиции. Ринкевич был избран только голосами оппозиционных СЗК и "Прогрессивных" и без какой-либо поддержки со стороны ОС и Нацобъединения.
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