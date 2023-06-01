Не переступило ли "Новое Единство" собственные "красные линии"? Отвечает Латковскис

В ночь перед выборами в Сейм осенью 2022 года Кариньш заявил, что не видит возможности продолжать сотрудничество с СЗК, если партия "продолжит держаться бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса". Тогда он сказал, что "не видел и не видит" возможности сотрудничать с "человеком, который выступал против сотрудничества Латвии с НАТО, с человеком, против которого США ввели санкции в связи с коррупцией", который обвиняется в тяжких преступлениях.

Днем позже другой лидер "Нового Единства" Арвил Ашераденс повторил, что, пока СЗК связан с Айваром Лембергсом, переговоры "Нового Единства" с этим партийным объединением в контексте формирования правительства невозможны. Представители СЗК тогда заявили, что не планируют дистанцироваться от Лембергса, и позже заявлений об этом тоже не прозвучало.