"Скажите, что вы гей". В США осудили иммиграционного адвоката Илону Джамгарову за подлог

Джамгарова посоветовала ей выдать себя за лесбиянку и утверждать, что на родине ей достанется за сексуальную ориентацию. Адвокат также рекомендовала "№1" найти в Кыргызстане женщину, которая удостоверит письмом, что была ее любовницей.

Джамгарова обещала, что это письмо напишет один из ее соратников, которых она называла "журналистами", хотя, по словам прокуратуры, ни один из них не имел отношения к СМИ. Одним из этих "журналистов" был, например, ее подельник Резник. Другой жил в Италии и был там арестован.

Во-вторых, Джамгарова сказала "№1", что ей надо добыть фото, на котором они вдвоем со своей предполагаемой любовницей.

Альтернативный вариант: найти в США женщину, которая согласится выдавать себя за ее возлюбленную.

Наконец, "№1" нужно отправиться на Манхэттен, заплатить 35 долларов и получить членский билет "Общественного центра ЛГБТК", который поможет ей доказывать, что она действительно лесбиянка.

Как следует из судебных документов, этот Центр нередко фигурировал в рекомендациях Джамгаровой клиентам, временно переходящим в другую ориентацию. Туда же она, к примеру, отправила осведомителя, которого ФБР напустило на Джамгарову по сигналу "свидетельницы №1".

Операция ФБР

Когда "№1" явилась в ФБР с добычей в виде звукозаписи разговора с Джамгаровой, спецслужбы начали разрабатывать адвоката и подослали к ней указанного осведомителя, который закодирован в судебных документах как "СW-1" (от confidential witness - "тайный свидетель").