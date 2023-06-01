Май стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Латвии

Май был самым сухим за всю историю метеонаблюдений в Латвии с 1924 года, побив предыдущий рекорд - 2,2 миллиметра в 1941 году.

Больше всего осадков в мае выпало в Резекне - 28,1 миллиметра, а меньше всего в Руене - всего 3,7 миллиметра.

Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила +11,3 градуса, что на 0,1 градуса ниже нормы.

Максимальная температура воздуха в мае составила +26,3 градуса 25 мая в Даугавпилсе, а самая низкая была зафиксирована 6 мая в Зосены - минус 6,8 градуса. В начале мая было побито 32 рекорда холода, а в конце месяца - еще два рекорда минимальной температуры.

Начало метеорологического лета было зафиксировано на девяти станциях метеонаблюдений, когда среднесуточная температура воздуха превысила +15 градусов - в Риге, Приекули, Скривери, Добеле, Бауске, Елгаве, Салдусе, Лиепае и Руцаве.

Средняя относительная влажность воздуха в мае составила 61% - от 53% в Риге до 69% на Колке. Самые сильные порывы ветра - 19,6 метра в секунду - наблюдались 17 мая в Вентспилсе.