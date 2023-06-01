53,1% населения Латвии проживает в Риге и столичном регионе

В то же время в последние годы наблюдается тенденция, когда рижане все чаще перебираются на жизнь в окрестности столицы.

В Риге проживает около 610 тыс. человек, что составляет 32,4% всего населения страны и 46,4% населения городов.

В 2022 году численность населения столичного региона увеличилась на 1,8% или почти 7 тыс. человек, Риги - на 0,6% или на 3,7 тыс. человек, Земгале - на 0,01% или на 30 человек.

Население Курземе уменьшилось на 0,4% или на 917 человек, Видземе - на 0,2% или на 335 человек, а самое большое уменьшение было в Латгале - на 0,9% или на 2,2 тыс. человек.

В прошлом году выросло население пяти городов государственного значения: Юрмалы - на 1,2% или 597 человек, Риги - на 0,6% или 3,7 тыс. человек, Елгавы - на 0,3% или 142 человека, Екабпилса - на 0,1% или 18 человек, Огре - на 0,1% или 12 человек.

В остальных пяти городах государственного значения население незначительно уменьшилось: в Валмиере на 0,8% или 172 человека, в Лиепае - на 0,4% или 272 человека, в Резекне - на 0,4% или 103 человека, в Даугавпилсе - на 0,3% или 270 человек, в Вентспилсе - на 0,02% или семь человек.

В 2022 году население выросло в 17 из 36 краев - во всех самоуправлениях столичного региона (кроме Лимбажского), а также в Цесисском, Елгавском, Лудзенском, Вараклянском, Южно-Курземском, Валкском и Смилтенском краях. Наибольший прирост населения был в Марупском крае - на 4,8% или 1635 человек. Во всех этих краях было положительное сальдо миграции, но только в Марупе, Ропажи, Кекаве и Адажи был положительный естественный прирост населения.

Самым большим по численности населения является Огрский край - почти 58 тыс. жителей, на втором месте Валмиерский край - 50,7 тыс. Самыми маленькими краями в прошлом году были Валкский - 7,6 тыс. жителей и Вараклянский - 3 тыс. человек.