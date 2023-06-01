В Таллинне родилась четверня - второй раз за 30 лет

Три мальчика и одна девочка родились во второй половине дня в четверг и находятся в центре повышенного внимания врачей роддома ITK.

Роды принял гинеколог, заведующий центром перинатологии доктор Ференц Сирко, который наблюдал за развитием четверни в течение всей беременности. "Дети родились преждевременно, но с хорошими показателями, их вес составляет от 1,4 до 1,8 кг", - сказал доктор Сирко.

Мать детей Ирина чувствует себя хорошо, семья рада их рождению. "Дети здоровы, это главное. Имена для трех детей есть, не хватает только одного имени для мальчика", - сказал отец Григорий. Семья родом из Ида-Вирумаа, но живет в Таллинне. Раньше в ней было два ребенка.

"Большое спасибо отделению новорожденных ITK, акушеркам и гинекологам за отличное сотрудничество, позволяющее нам максимально помогать семьям и новорожденным. Это особенно важно при многоплодных беременностях", - сказал Сирко, поблагодаривший команду, помогавшую при беременности и родах.

Первая в этом столетии четверня Эстонии родилась в 2017 году в Ида-Таллиннской центральной больницы. Родители сегодняшней четверни общались с родителями Лооре, Луизе, Леэне и Лагле и получили от них поддержку.

В 2022 году в ITK родились 3293 ребенка, в том числе 58 пар близнецов, тройни в прошлом году не рождались.