Рижский прайд завершится шествием в центре города. Движение будет ограничено

В субботу, 3 июня, в Риге состоится шествие "Мы все - Латвия" (Mēs visi esam Latvija) с целью содействия инклюзивному обществу и принятию закона о гражданском союзе, который призван обеспечить правовую защиту всех семей, сообщили агентству LЕТА организаторы Riga Pride.
Шествие начнется в 13:00 от Верманского сада и здесь же закончится праздничным концертом с участием известных латвийских музыкантов Саманты Тины, Маркуса Ривы, VIŅA, Laime Pilnīga, Singapūras Satīns, KRATA, KNTY, Kiki House of Tutti и др.
С 29 мая по 4 июня в рамках Рижского прайда проходит неделя прав человека. В среду в Риге состоялся крупнейший в странах Балтии форум многообразия и инклюзивности, на котором о практике их внедрения рассказывали представители компаний, учреждений и организаций.
Во время шествия будет ограничено движение
С 11:00 до 14:00 движение транспортных средств будет закрыто или организовано при помощи регулировки на участке улицы Тербатас от ул. Меркеля до ул. Матиса, на улице Бривибас от ул. Элизабетес до ул. Матиса, на улице Элизабетес от ул. Кришьяня Валдемара до ул. Кришьяня Барона, на улице Дзирнаву от ул. Бривибас до ул. Кришьяня Барона.
Ограничение движения планируется на улице Блауманя от ул. Бривибас до ул. Кришьяня Барона, на улице Лачплеша от ул. Базницас до ул. Кришьяня Барона, на улице Гертрудес от ул. Базницас до ул. Кришьяня Барона, на улице Акас от ул. Гертрудес до ул. Тербатас, на улице Мартас от ул. Тербатас до ул. Кришьяня Барона, на улице Стабу от ул. Базницас до ул. Кришьяня Барона, на улице Бруниниеку от ул. Базницас до ул. Кришьяня Барона и на улице Матиса от ул. Бривибас до ул. Тербатас.
Регулировать движение и следить за общественным порядком во время мероприятия будет Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией.
С вечера пятницы остановка и парковка на улицах, близких к месту проведения мероприятия, будет запрещена.
С учетом указаний полиции в субботу с 6:00 до 19:30 Верманский сад будет закрыт для пешеходов, за исключением участников мероприятия.
SIA Rīgas satiksme в указанный период закроет в указанных местах находящиеся в его управлении автостоянки. При необходимости припаркованные автомобили будут перемещены на ближайшее разрешенное парковочное место.
Неделя прав человека проходит с 29 мая по 4 июня. Она открылась перерезанием радужной ленточки в клубе Skapis, который на этой неделе стал "Домом прайда".
Галерея: Шествие в рамках Riga Pride
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