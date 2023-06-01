Рижский прайд завершится шествием в центре города. Движение будет ограничено

Шествие начнется в 13:00 от Верманского сада и здесь же закончится праздничным концертом с участием известных латвийских музыкантов Саманты Тины, Маркуса Ривы, VIŅA, Laime Pilnīga, Singapūras Satīns, KRATA, KNTY, Kiki House of Tutti и др.

С 29 мая по 4 июня в рамках Рижского прайда проходит неделя прав человека. В среду в Риге состоялся крупнейший в странах Балтии форум многообразия и инклюзивности, на котором о практике их внедрения рассказывали представители компаний, учреждений и организаций.

Во время шествия будет ограничено движение

С 11:00 до 14:00 движение транспортных средств будет закрыто или организовано при помощи регулировки на участке улицы Тербатас от ул. Меркеля до ул. Матиса, на улице Бривибас от ул. Элизабетес до ул. Матиса, на улице Элизабетес от ул. Кришьяня Валдемара до ул. Кришьяня Барона, на улице Дзирнаву от ул. Бривибас до ул. Кришьяня Барона.